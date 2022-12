A futballpályákon a gólokat követő gólöröm időnként különleges performanszokat szül. Most a világbajnokságon a kameruni Vincent Aboubakar nem cifrázta, amikor még a csoportkör záró fordulójában a 92. percben pompás fejessel bevette a brazilok kapuját – csapata ezzel 1–0-ra le is győzte az ötszörös világbajnokot, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz –, a mezét magáról letépve hatalmas vágtát vágott ki. Ismail Elfath amerikai játékvezető a szabályok szellemében kiosztott neki egy sárga lapot, s mivel a csatár tíz perccel korábban már kapott egyet, felmutatta neki a pirosat is. Aboubakar széles mosollyal vette tudomásul, hogy kiállították, neki ennyit megért, hogy a világba kia­bálhatta a boldogságát, és a történet attól igazán emberi, hogy ezt a játékvezető is megértette. Kezet fogott a „bűnössel”, mintha csak szabadkozott volna: bocs, pajtás, de a szabály az szabály. Úgy rémlik, a felek még barátságosan vállon is veregették egymást. Piros lap kiosztásánál ilyesmit ritkán látunk.

Már a nyolcaddöntőben emlékezetes gólörömmel rukkoltak ki a brazilok is, a dél-koreaiak 4-1-es legyőzésekor mind a négy találatuk után nagy táncba kezdtek. Richarlison gólját követően az oldalvonal mentén a cserejátékosokkal együtt a 61 éves szövetségi kapitány, Tite is beszállt a pombóba, ahogy kell, egy nyakát nyújtogató galambot imitálva. A sikert követően aztán Richarlison a stadionok VIP-páholyában rendre feltűnő legendás honfitársát, a kétszeres világbajnok Ronaldót is megtanította a pombóra.

A pályán előadott katari Dancing With The Stars azonban sokaknál kivertre a biztosítékot.

A vb-n szakkommentátorként jelen levő Roy Keane, a Manchester United korábbi ír klasszisa szerint a brazilok tiszteletlenek voltak az ellenféllel, Titének pedig főleg nem kellett volna táncra perdülnie néhány méterre a dél-koreai kispadtól. A brazil kapitány mindezt azzal zárta rövidre, hogy a tánc a brazil kultúra része, ő pedig azért vette ki a részét belőle, mert ez is kell ahhoz, hogy egy hullámhosszon legyen a játékosaival.

A vb-történelemben jó néhány példa akad emlékezetes táncos gólörömre, például Roger Milláé, de ilyen össznépit még nem láttunk; és a világbajnokság topfavoritjától ez semmiképpen sem ildomos egy gyengébb csapat ellen. Főleg négyszer. Kultúrmisszió helyett inkább hat szimpla nagyképűségnek, mint amikor valaki magabiztosan előre iszik a medve bőrére. A horvátok aztán le is fújták a karnevált.