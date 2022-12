Néhány hónapja még úgy volt, hogy a profi boksz királykategóriájában kicsit előbb érkezik a Mikulás. December harmadikára ugyanis egy nagy meccset akartak fedél alá hozni. Az egyik legpatinásabb ökölvívó­-szervezet, a WBC (World Boxing Council) veretlen bajnoka, a brit Tyson Fury a másik szintén brit klasszissal, Anthony Joshuával készült megvívni. Erről a csatáról előzetesen annyi elmondható volt, hogy a tervezett összecsapás nem csupán a szigetországi bokszrajongókat hozta lázba, ám ez a láz hamar csillapodott, amikor kiderült, a két fél nem tud megegyezni a találkozóról. Fury, a Cigánykirály becenévre hallgató óriás azonban mindenképpen bunyózni akart valakivel, mielőtt bajuszt akasztana a „maradék” négy övet – a WBO, a WBA, az IBF, IBO – birtokló ukrán Olekszandr Uszikkal.

A nehézsúlyú ringrandevú össze is jött a Tottenham telt házas stadionjában. A WBC veretlen nehézsúlyú világbajnoka honfitársa, Derek Chisora ellen lépett ringbe. Fury és Chisora korábban már kétszer is összefutottak, s mi tagadás, ezekről a találkozásokról Chisora nem túl sok szép emléket őrizhetett, hiszen kétszer is elpáholta őt Fury. A harmadik ütközetnek is a WBC bajnoka volt az egyértelmű esélyese. Sokan – főleg a szakmából – nem is értették, Chisora miért kap lehetőséget világbajnoki címmeccsre ellene. Mivel Derek már nem igazán tartozik a világelitbe, még akkor sem, ha továbbra is derék harcos. Talán ez utóbbi tény szólt leginkább amellett, hogy Fury megmérkőz­zön Chisorával.

Derek szokásához híven óriási szívvel küzdött, de esélye most sem volt nyerni. Sőt, néha az volt az érzése az embernek, mintha Fury a régi barátságukra tekintettel nem akarná idő előtt kivégezni ellenlábasát. Végezetül persze azt kaptuk, amit előzetesen vártunk.

A csatában Tyson Fury végig dominált, még úgy is, hogy olykor kifejezetten visszafogottnak tűnt.

Így azután Chisorának fikarcnyi lehetősége sem nyílt arra, hogy megrángassa a bajnok bajuszát vagy elbizonytalanítsa. Az igencsak egyoldalú csatát végül a tizedik menetben szüntette be a bíró. Ezért hivatalosan technikai KO-val védte meg világbajnoki címét Fury, akinek a mérlege így harminchárom győzelem és egy döntetlen. Ebből is adódóan, egyre valószínűbb, hogy elkerülhetetlenné válik az Uszik–Fury-mérkőzés, amely arról lesz hivatott dönteni, hogy melyik világklasszis a királykategória vitathatatlan királya. Erre azonban – az előzetes információk alapján – még jövő tavaszig várnunk kell.