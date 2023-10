A sportban nagyon sokan jutnak nagyon magasra, közülük jó néhányan tapasztalják meg utána a feneketlen mélységet is, és azok már

kevesen vannak, akik visszakapaszkodnak arra a csúcsra, amelyen már jártak.

Ha pedig a csúcs a világ tetejét jelenti, csak egészen kivételes egyéniségek pályafutását villanthatjuk fel.

Mint Michael Jordanét. Minden idők legnagyobb kosárlabdázója az NBA-ben a hat bajnoki aranygyűrűje közül az első hármat 1991–93, a másik hármat 1996–98 között nyerte. 1993 őszén visszavonult, miután két tinédzser meggyilkolta az édesapját, s egy évig baseballozott, semmi sikerélménnyel. Édesapja emlékének adózott, aki mindig is baseballjátékosként szerette volna látni.

Niki Lauda 1975-ben a Formula–1 világbajnoka lett, a következő évben azonban a Nürburgringen rendezett Német Nagydíjon borzalmas balesetet szenvedett súlyos égési sérülésekkel, a tüdejébe mérges gázok kerültek. A kórházban az orvosok már lemondtak róla, egy pap az utolsó kenetet is feladta neki. Ám Lauda talpra állt, visszatért, s bár abban az évben a vb-n be kellett érnie a második hellyel, 1977-ben és 1984-ben újra világbajnoki címet szerzett.

Tyson Fury 2015-ben pontozással simán megverte az akkor már tizenegy éve veretlen Volodimir Klicskót, megszerezve tőle a négy nagy profiboksz-világszervezet nehézsúlyú vb-övét. A következő évben aztán száznyolcvan kilósra hízott (!), közben pedig a depressziója miatt önpusztító módon ivott és kokainozott. De neki is volt visszaút, jelenleg is a WBC világbajnoka, és az ukrán Olekszandr Uszik elleni címegyesítő meccsre készül, hogy eldöntsék, ki a „vitathatatlan” világbajnok, a földkerekség legjobbja.

Hogy a női tornában jelenleg ki az, nem lehet vita tárgya. A vasárnap véget ért antwerpeni vb-n Simone Biles győzelemre vezette az amerikai csapatot, megnyerte az egyéni összetettet, a szerenkénti döntőkben pedig gerendán és talajon is első lett, ugrásban második. A 26 éves, négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles mind a négy ötkarikás aranyát 2016-ban, Rio de Janeiróban szerezte, 2021-ben, Tokióban be kellett érnie egy ezüsttel és egy bronzzal. Négy egyéni döntőtől is visszalépett mentális problémák miatt, és az összeomlása után bevallotta, hogy gondja támadt a térérzékelésével, elveszítette a biztonságérzetét. Idén nyáron 732 nap kihagyás után tért vissza egy amerikai versenyen, most pedig a királynő immár 23 vb-arany birtokosaként újra elfoglalta a trónját.

Hogy manapság is lássuk, a legmagasabb csúcsra is vissza lehet jutni.