A kommunikáció fontosságát az élet számos területén hangsúlyozzák manapság. Ahogy a pénz, úgy a párbeszéd is olajozza a tengelyt, ami világunkat segít mozgásban tartani. A futballpályák közegének is fontos eleme a vélemények ütköztetése, és az egyszerű üzenetek megfogalmazása is hozzájárul ahhoz a nyitottsághoz, amit szintén fontos értéknek szokás tekinteni.

Hasonlóképpen van ez a kocsmákkal is. Talán nem véletlen, hogy a szurkolók jelentős hányada olyan stílusban fogalmazza meg a mondandóját a lelátón is, ahogy a krimóban szokás. Jól is van ez így. A meccsek közönségének egy része a mérkőzések előtt, közben és után is fittyet hány a belgyógyászok ajánlásának, és alkohollal is táplálja a bensőjében gyúló lángokat. És ez is jól van így. A múltat, jelent és jövendőt bizony az is összeköti, hogy sörközi állapotban leledző emberek adnak hangot véleményüknek a stadionokban.

A fentebb vázolt világképbe illeszkedik az a kis történet, amely néhány napja Angliában kerekedett ki. A Manchester United egykori sztárja, Roy Keane és egy szurkoló között alakult ki párbeszéd, amit egyperces drámának is megélhetett az értő közönség. Az Ipswich Town és a Manchester United mérkőzése után egy tévéstáb interjúvolta volna a futballtörténelem nagyszerű alakját, a higgadtságáról és finomságáról méltán ismeretlen Keane-t, amikor megszólította őt egy Ipswich-szurkoló. Nem az a fajta megszólítás volt, amivel az ember az óvodai zsúron fordul egy megilletődött kislányhoz. Inkább mondhatjuk olyan üzenetnek, amelyet vérnyomáscsökkentő vagy nyugtató beszedésével lehet csak indulatmentesen dekódolni. Szóval, amikor a drukker odakurjantott Keane-nek, az rögtön fel is fortyant, és le­gott meghívta gyalázkodó embertársát egy kis négyszemközti megbeszélésre a parkolóba.

Nem gondolom, hogy a verekedésnek helye lenne a világban, így örömömre szolgál, hogy csak szócsata zajlott a felek között.

Maga a szituáció azonban rejteget szépséget mindannyiunk számára, akiknek nem csak szórakoztatóipari esemény a focimeccs. Korunk kommunikációs törekvéseit ismerve persze erős a gyanúm, hogy nem véletlenül tudta valaki a telefonjával rögzíteni a szituációt, és aztán pénzért eljuttatni az egyik bulvárlapnak. Sejthető volt, hogy Keane ki fog jönni a sodrából, ha valaki beszól neki. Könnyen lehet, hogy a vérmes szurkoló és egy cimborája összekötötték a kellemest a hasznossal, és megkeresték néhány sörözés költségét a pályaszéli, kocsmai egypercessel.