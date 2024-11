Honvéd–Vasas. Nincs értelme nosztalgiázni, az bizony másodosztályú párosítás. Így volt tavaly és így van most is. A két patinás fővárosi klub az NB II szezonjának őszi utolsó fordulójában találkozik egymással szombat este. Még csak azt sem mondhatnánk, hogy rangadó, hiszen a Vasas harmadik, a Honvéd pedig utolsó, tizenhatodik a bajnokságban. A mérkőzésnek mégis kiemelt jelentősége van. A Vasas győzelemmel akár felléphet a feljutó helyek valamelyikére, a Honvéd pedig újabb vereséggel menthetetlenül utolsóként zárja az őszt.

Mindkét csapat zajosan kezdte az idényt. Kispesten már a harmadik forduló után menesztették Csertői Aurélt. Hogy miért? Utólag nem is vitás: a vezetők rosszul mérték fel a csapat lehetőségeit. Egy-egy győzelem, vereség és döntetlen, így rajtolt a Honvéd. S ha ebben a ritmusban folytatta volna a bajnokság, most aligha rettegnének Kispesten a kieséstől.

Laczkó Zsolt zöldfülű edzőként vette át a piros-feketék irányítását, hiszen klubcsapatnál még nem dolgozott korábban, csupán Marco Rossi ajánlólevelét tudta felmutatni, akinek egy éven át volt a segítője a válogatottnál. Laczkó Zsoltot a kollégái, kortársai is nagyon intelligens, felkészült edzőnek tartják, ám ő maga is hamar rádöbbent, a tapasztalat minden másnál többet ér. Ki is mondta néhány hét után: a válságba került csapat menedzselése szakmailag sokkal többet ad bármelyik magas színvonalú képzésnél. Laczkó nem tudott úrrá lenni a gondokon, vele a Honvéd tizenegy forduló alatt csupán hat pontot szerzett, s ha kikap a Vasastól, akkor nehéz elképzelni, hogy az edző maradhat. A Honvéd-drukkerek augusztusban tárt karokkal fogadták, a Kisvárda elleni, hétfői vereség után viszont már harsányan közölték, hogy a távozását akarják.

Pintér Attila ellentétes utat járt be a Vasasnál. Az angyalföldi szurkolók fel voltak háborodva a kinevezése miatt, mert hogy Gera Zoltán után újabb fradista került a csapat élére. Pintér a kupakieséssel együtt négy vereséggel rajtolt, ami után sokan máris a menesztését vizionálták. Nem így történt.

Az érdes stílusáról ismert korábbi szövetségi kapitány fazont adott a Vasas játékának,

a csapat megtáltosodott és zsinórban szerzett öt győzelemmel feljött a harmadik helyre.