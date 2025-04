Ma este Liverpoolban is az Arsenalnak szurkolnak

A Liverpool legoptimistább szurkolói vasárnap abban a reményben utaztak el Szoboszlai Dominikék Leicester elleni idegenbeli meccsére, hogy a Premier League 33. fordulójában matematikailag is eldől, megvan a bajnoki címük. A Vörösök megtették a magukét, 1–0-ra győztek, de már a kezdő sípszó előtt biztos volt, hogy elmarad a koronázás, mert a hamarabb kezdő Arsenal is nyert, 4–0-ra az Ipswich otthonában, így elodázta a bajnokavatást. A meccs előtt Mikel Arteta meg is mondta, hogy ez a céljuk.

Szoboszlai Dominik (j), a Liverpool és Boubakary Soumare, a Leicester játékosa (k) az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Leicester City–Liverpool mérkőzésén a leicesteri King Power stadionban 2025. április 20-án

Fotó: Rui Vieira / Forrás: MTI/AP

Az Ágyúsok mestere, amikor öt körrel korábban a Manchester United otthonában csak 1–1-et játszottak és a Liverpool előnye 15 pont volt, durcásan faképnél hagyta a Sky riporterét, aki azt tudakolta tőle, hogy nem találja-e behozhatatlannak csapata hátrányát. De amikor a 32. fordulóban hazai pályán a Brentford ellen is csak 1–1-et értek el, a konok Arteta akkor sem volt hajlandó kimondani, hogy nekik ez a hajó már elment, annyit bökött ki, hogy ők mennek tovább, teszik a dolgukat.

Mikel Arteta hovatovább olyan, mint a Gyalog galopp Fekete lovagja, akinek már mindkét kezét és lábát levágták, de ő így is küzdene tovább. No persze a tréner frusztráltsága érthető. 2019 óta irányítja az Arsenalt, s behúzott ugyan három trófeát vele, egy FA-kupát és két szuperkupát, a nagy álom, a Premier League megnyerése nem akar összejönni neki, márpedig Angliában ez számít igazán.

Sokan még a BL-győzelemnél is többre tartják, amire amúgy idén megvan az Arsenal esélye, a Real Madrid kiejtése után jövő kedden játsszák a Paris Saint-Germain elleni elődöntős párharcuk első meccsét.

Addig azonban ma este jön a Crystal Palace elleni hazai bajnokijuk. S ha kikapnának, az azt jelentené, hogy a Liverpool történetének huszadik bajnoki címét – amivel a Mersey parti gárda befogja a Manchester Unitedet a szigetországi örökrangsor élén – kőbe véshetjük.

Ha van valamit, amit Arteta nem szeretne, akkor az az, hogy ez ma bekövetkezzen. Ám ezzel így lehetnek a Liverpool szurkolói is, hiszen ki akar úgy vigadni, hogy otthon a televízió előtt látják, háromszáz kilométerrel odébb kikapott az Arsenal.