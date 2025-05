Ibizára nem mehetett, de ünnepel a Bayern München

A Bayern utazási terve amúgy is okafogyottá vált, mert hiába vezetett az RB Leipzig ellen a 93. percben 3-2-re, Lőw Zsolt együttese a 94.-ben egyenlített. A bajorok persze gyakorlatilag így is révbe értek, Joshua Kimmich ki is mondta: „Őszintén szólva, bajnokok vagyunk. Nem gondolom, hogy a Leverkusen mindhárom hátralévő mérkőzését 7-0-s eredménnyel hozza, mi pedig a maradék kettőt 5-0-ra elbukjuk.”

A Leverkusen ekkor már csak pontszámban érhette volna utol a bajorokat, akiknek 30-cal volt jobb a gólkülönbségük. Vagyis Kimmich igazi matematikus, rögtön a lefújás után megmondta, mi a legegyszerűbb elméleti lehetőség arra, hogy elbukjanak.

A Bayern München matematikailag is bajnok lett

Vasárnap aztán a Leverkusen 2-2-re végzett Freiburgban, és ezzel a Bayern matematikailag is bajnok lett. A bajorok a meccset közösen nézték a televízióban egy müncheni étteremben, ahol a lefújás után patakokban folyt a pezsgő. Harry Kane furcsán érezhette magát, mert korábban biztosan nem gondolta, hogy az első trófeáját egy étteremben nyeri meg, és nem a futballpályán, de a helyszíni fotók és videók alapján nem úgy tűnt, hogy emiatt bánkódott volna.