Rossi kínja: nincs kivel kísérletezni

Marco Rossi tagadni sem próbálja, hogy Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása miatt nehéz helyzetbe került az Örményország elleni világbajnoki selejtező előtt: közvetlenül a Portugália elleni mérkőzés után Sallai – akkor még bizonytalan hosszúságú – eltiltására gondolva úgy fogalmazott: vészhelyzet állhat elő.

Ahogy közeledik az újabb próba, persze az a kötelessége, hogy magabiztosságot sugározzon. „Elöl van két hiányzónk, nekem pedig az a feladatom, hogy megtaláljam a megoldást erre a helyzetre, és megszerezzük a három pontot Örményország ellen” – így fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón. Nos, az a bizonyos feladat valóban nem egyszerű.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem kísérletezik, nem hívott be egyetlen újoncot sem, ahogy egyetlen veteránt sem állított több év kihagyás után csatasorba.

„Nincs igazán változás a keretben, pláne, hogy az elmúlt három hétben nem hívta fel magára új játékos a figyelmem” – indokolta a döntését Rossi.

Hat csatár van az Örményország, illetve Portugália elleni meccsre készülő keretben: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros). Közülük az örmények ellen kiesik Sallai és Varga, maradnak négyen. Kizártnak tűnik, hogy az olasz maestro az MTK-tól az idény elején a lengyel Pogon Szczecinhez igazoló Molnár Rajmundot pont egy ilyen fontos meccsen dobná a mély vízbe, s az sem valószínű, hogy a gödörbe került Puskás Akadémiából Lukácsot kiemelné. Tovább szűkíthetjük a kört: Gruber vagy Tóth, netán Gruber és Tóth, hiszen egyszerre két embert kell pótolni.

Rutinosnak egyiküket sem mondhatjuk. Gruber eddig kétszer szerepelt a válogatottban, mindkétszer az utolsó percekben állt be. Tóth Barna az írek ellen debütált, s igazat kell adnunk Bognár Györgynek: Rossi elhamarkodottan hozta le Varga Barnabást, Tóth (aki pedig a játékosa) nem tudta megtartani a labdát.

Most akkor mitévő legyen Rossi? Szabó Leventével csúnyán befürdött a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón, az akkor csúcsformában lévő Böde Dániellel sokkal jobban járt volna. Rossinak először is azt kell eldöntenie, játékban akarja-e felülmúlni az örményeket vagy pozícióharcban. Ha előbbire esik a választása, akkor csakis Gruber jön számításba. Húsz percre, csereként Böde még mindig megtenné, de a kapitány presztízskérdést csinált abból, hogy nem reaktiválja a veterán centert. Ez a hajó már elment.