Mindig úgy hallgattam ezt a történetet, mintha nem is velem történt volna, hiszen érthető okokból egy mákszemnyi emlékem sincs minderről – de nem is azért meséltettem el újra és újra, mert szerettem volna valamilyen földöntúli csoda folytán mégis felidézni. Csak próbáltam elképzelni, hogy min mehetett keresztül édesanyám. A nő, aki még mindig emlékszik a fájdalomra, aki még mindig tudja, mekkora egy inkubátor, és akinek nem is sziklák, hanem egy egész hegységrendszer gördült le a válláról, amikor végre meghallotta, hogy „anyuka, hazamehetnek”.