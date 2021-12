Nem túlzás, hiszen már az óvodában is tanultam angolt, ami egészen a főiskola végéig elkísért. Bifláztam a suliban, a buszon, otthon, egyedül, kisebb-nagyobb csoportokban, így mostanra jórészt megértem, de nem szívesen beszélem a legvilágibb világnyelvet. Néhány évig az orosszal is birkóztam – mondanom sem kell, nem sok eredménnyel. Eléggé lehangoló a dolog, de mostanra nagyjából megbarátkoztam a gondolattal, hogy ha a sekélyes tudásom miatt nem is adnak el, hivatalos ügyeket biztosan nem fogok segítség nélkül intézni külföldön.