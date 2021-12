Benne van ebben egy kicsit már az ünnepi készülődés, de a legizgalmasabb mégis a számvetés, együtt pillantani abba a tükörbe, amelyet a megye gazdasági teljesítménye elé tartunk. Ezt a célt szolgálja a TOP 100-as rendezvény és az a magazin, amely ismét a Kelet-Magyarország szerkesztősége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében készült el.



A gazdasági életben is mély nyomokat hagy a 2020/2021-es időszak. A pandémia okozta válsághelyzet soha nem látott kihívás elé állította a munkavállalókat és munkáltatókat egyaránt. Az alkalmazkodás és a cselekvőképesség próbatételét jelentette ez a vállalkozói szféra valamennyi szegmensében, de ma már elmondhatjuk: a nehéz helyzetben is nagyon sok kiemelkedő teljesítmény szemtanúi lehetünk. Megyénk cégei, vállalkozásai számos példával igazolják, hogy járvány közepette is lehet bővíteni, fejleszteni, hosszú távra tervezve megtartani a munkaerőt, piacot és üzleti partnereket.



Ehhez nyújtottak támogatást a rendkívüli helyzetre azonnal reagáló kormányzati intézkedések, amelyek hatalmas forrásokkal segítették a termelés fenntartását, a munkahelyek megőrzését, újak teremtését, a technológia korszerűsítését, a képzést és szakképzést a gazdaság igényei szerint. Mérvadó nemzetközi elemzők szerint a világ gazdasági teljesítménye 2022 végére érheti el a járvány előtti szintet, ehhez képest a magyar gazdaság már teljesítette ezt a célt. Büszkék lehetünk arra, hogy ebből a sikerből megyénk vállalkozói is kivették részüket.



Szintén örömteli, hogy a tavalyi kényszerű szünet után visszatérhettünk a több mint húsz éve teremtett hagyományhoz. Célunk változatlan: megyénk gazdasági életét leginkább meghatározó száz társas vállalkozás bemutatása a lehető legszélesebb körben, ezért is kapja meg hamarosan minden előfizetőnk lapunk mellékleteként a TOP Magazint. Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a megye száz legjelentősebb vállalkozása közé tartozni komoly teljesítmény árán kivívott érdem. Gratulálunk a cégek vezetőinek és minden dolgozójának, hogy kiváló munkájukkal biztosították helyüket a megyei TOP 100-as listán!