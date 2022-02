A gyertyákkal hevített cserép hangulatfényes kályhaként „ontja” majd a meleget, és a kutya, macska, nyuszi vagy más kis kedvenc szőrmebunda-effektusát is számolják már a hőtan mérnökei. Viccelődhetnénk még ezen, ha nem lenne véresen komoly a helyzet ott, ahol senki nem gondolta volna. A gazdag, jóléti államok jelképeinek számító Ausztriában, Németországban televízión keresztül oktatják a népet a gyertyafűtés technológiájára, a szomszédokkal közös kézmelengetésre. A nyugati világ ide, a német gáztárolók készlete meg 37 százalékra süllyedt, és mértékadó elemzők szerint ebben az évben Európa gáz nélkül maradhat. Mármint a nyugatinak mondott része, mert keleten van bőven belőle. Csakhogy a gázkereskedelem olajozottan működő gépezetébe homokszem került – mit porszem, a nyugodt európai üzletelésben ellenérdekeltek lapátolják bele a homokot, és rásegít erre még némi szivárványködös zöldálmodozás.

Nehezen is szembesülnek a következményekkel, a fura oktatófilmek mellett a hiánnyal és a bizony fájdalmas drágulással. Dühös csapkodás kíséri hát a magyar miniszterelnök diplomáciai sikerét, oroszországi látogatását a kudarcait nehezen viselő nyugaton, a hazai ellenzéktől kísérve. Ám a tárgyilagosság látszatára picit is adók felidézik a pillanatot, amikor a sorozatos energiaár-emelések után még szocialista kormányfőként Gyurcsány Ferenc kétségbeesetten magyarázta a bizonyítványát: „Valaki tárgyalja már meg legyen olyan kedves a Gazprommal, hogy adja kevesebbért a gázt nekünk! Van jelentkező…?” Rajta nem segített a két kis puli sem, amivel Putyin kedvében igyekezett járni.

Most kell egymás mellé rakni azt a helyzetet és a jelenlegit, és főleg komolyan összevetni a jelenkort a nem is oly messze jövendővel. Az otthonok melege, az ország energiabiztonsága nem szimpátia kérdése. Aki nem hiszi, csak figyelje, hogy kik lesznek az orosz elnök következő vendégei. A sort a Francia Köztársaság elnöke, Emmanuel Macron nyitja, hacsak nem előzi be az összeomlás szélén álló németek kancellárja.