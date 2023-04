Azóta jó néhány görbe falon, ferde betonozáson és elszámolt méreten túl vagyunk már, és azt is tudom, hogy a "két hónapot dolgoztam németbe', tudom mit csinálok, tesó" sem a jó válasz, ha megrendelőként rákérdez az ember, hogyan valósul meg a következő munkafolyamat. Egy fiatal pár életében óriási mérföldkő az első otthon, sok munkával és áldozattal jár, mire elkészül a családi fészek. Azonban az sem véletlen, hogy egyre több családapa dönt úgy, inkább maga készíti el háza egyes részeit. Az internet hemzseg a kiváló "csináld magad" videóktól, sőt kifejezetten igényes szakmai anyagok is elérhetőek, ha valaki igazán jó eredményt szeretne. Már "csak" némi kézügyesség, és rengeteg "Deák Ferencet felemésztő" szerszám kell, és kezdődhet is a munka.