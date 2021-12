Alapanyaguk, ezek a mesés kincsek, évszázadokig vagy évezredekig pihennek a Föld gyomrában, hogy a felszínre bújva ámulatba ejtsenek minket bámulatos színükkel és csodálatos ragyogásukkal.

Az ásványok között vannak áttetszők, de a zárványokkal telítettek is rendkívül gyönyörűek és értékesek, ugyanúgy ősi titkok hordozói. Egy biztos, számos legenda és hiedelem kapcsolódik sok ásványhoz. Eleink bíztak varázserejükben, jóslásokhoz használták őket. Nagyon sokan hisznek spirituális hatásaikban még ma is. Ők is bíznak bennük és remélik, hogy viselőjük testét erősítik és védelmezik.

Valódi, kézzel készített csoda mindegyik

Sokféle ásvány karkötő típust készítenek napjainkban is a szorgos kezek, hisz rendkívül sok formában állnak rendelkezésre az ásványok. A legkedveltebbek ezek közül a golyó, négyzetes, korong, szív vagy hasáb alakúak.

Vannak kapcsos vagy mágneszárral készített darabok, de a nagyon praktikus rugalmas szálra fűzött ásvány karkötők is igen elterjedtek. Utóbbiak nagyon praktikusak és igazán könnyen és egyszerűen lehet a megfelelő méretre igazítani őket, ha szükséges. Le- és felvételük gyerekjáték. Ritkán pattannak el a ma már igazán jó minőségű rugalmas szálak.

Sokan hisznek misztikus hatásaikban

Az ásvány karkötőknek, azon kívül, hogy díszítik viselőjük kezét, spirituális hatásokat is tulajdonítanak. Úgy vélik sokan, hogy erősítik a fizikai testet és képesek energiájukkal védelmezni viselőjüket. A legismertebb védő ásványok: ónix, fekete turmalin, mahagóni obszidián, fluorit, labradorit, ametiszt, angelit, aventurin, gránát, borostyán, hegyikristály, füstkvarc, szelenit, turmalinkvarc, rutilkvarc.

Az Azurit weboldalán igazán nagy választékot találhat minden érdeklődő ezekből az eredeti drágakövekből készített minőségi ásvány karkötőkből. Az oldal külön érdekessége, hogy igazán praktikusan lehet kategóriák szerint is keresni. Így nem probléma a gyerekek vagy a férfiak számára sem megtalálni egy-egy szép, egyedi darabot.

Fémallergiások kedvence

A fémallergiával élők különösen kedvelik a rugalmas szálra fűzött ásvány karkötőket. Bőrük egyáltalán nem érintkezik a fém alkatrészekkel, hisz nincs bennük fém. Valódi ásványokból csakra karkötők is készülnek és ezek is szinte mindenkit el tudnak varázsolni különféle méretű és formájú ásványaikkal, különböző színeikkel és bámulatos fényjátékukkal. Legyen szó sima vagy fazettált golyókból készített, vagy szabálytalan alakú szemcsékből álló, vagy lekerekített szemcsékből álló ásvány karkötőről, soha nem fog az utcán egy pont ugyanolyan darab szembe jönni.

Minden egyes ásványékszer egyedi és megismételhetetlen. Éppen ezért nagyon gyakran igazán nincs könnyű helyzetben az, akinek választania kell. Talán az a legjobb, ha több darabot vásárolunk.