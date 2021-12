(A fotón: Tóth Gábor tulajdonos (jobbról) és Mészáros László (balról) Nyíregyházi Karitász igazgató helyettese)

Nagyon fontos a partnerek és a munkatársak megbecsülése is. Így az idén 30 éves Alfi szerette volna, ha mindenki saját ünnepének érezné ezt a jubileumot. Mind a nagykereskedelmi vásárlóknak, mind a kiskereskedelemben érintetteknek kedveztek, illetve a dolgozóik is megkapták a karácsonyi ajándékcsomagok mellett a jubileumi jutalmakat is.

Ráadásul az év méltó lezárásaként a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász által szervezett „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű akciójában összegyűlt felajánlásokat az ALFI megduplázta. Így szerezve örömet a rászoruló családoknak is.

(PR CIKK)