A tiszta és vasalt ruha minden ruhásszekrény alapja. Jobban és könnyebben indul a reggel, ha egy illatos és szépen kivasalt ruhadarabot öltünk magunkra. Annak érdekében, hogy ezt el tudjuk érni, fontos, hogy a vasalás ne jelentsen számunkra gondot, hogy azt egy fárasztó nap után is könnyedén el tudjuk végezni. Ezért mindenképp ajánlott egy igazán jó vasaló vásárlása.

A vasalással kapcsolatban számos praktikát, trükköt hallhatunk, azonban az alapfeltétel egy valóban jó készülék. Igen sokféle vasalóval találkozhatunk a piacon, széles ár- és értékkategóriában. A technológia ezen a téren is hatalmasat fejlődött, így már olyan típusokat is vásárolhatunk, amelyekkel nem esik nehezünkre ez a feladat, sőt, igazi élménnyé válhat.

Ha a vasalók között nézelődünk, feltűnhet, hogy a polcokon a hagyományos méretű típusok között nagyobb, robusztusabb és összetettebb kialakítású darabok is vannak, amelyek árban is kiemelkednek a megszokott vasalók közül. Ezek az újkeletű, modern vasalók a gőzállomás nevet kapták. Nem hiába ez az elnevezés, hiszen valóban egy külön állomással rendelkeznek, amelyekben a gőzfejlesztés történik. Ezek összetettebb készülékek, két részből állnak; magából a vasaló berendezésből és a gőzt előállító tartályból. Ez az újfajta technológia és kialakítás magasabb szintre emelte a vasalás élményét és annak hatékonyságát is. Az ilyen módon történő vasalás gyorsabb és precízebb. A gőz a külön egységben magas nyomáson képződik, így a textíliákba jutó páraszemcsék sokkal apróbbak, mint a hagyományos gőzölős vasalók estében, ami egyszerűbb és hatékonyabb vasalást tesz lehetővé még a legérzékenyebb anyagokon is. A legmakacsabb gyűrődésekkel is könnyedén megbirkózik.

A rohanó és egyre gyorsuló világ szinte minden tevékenységünkre hatással van. Minden téren felbukkannak már olyan termékek, amelyekkel rövidebb idő alatt hatékonyan tudjuk elvégezni a mindennapi feladatainkat. A frissen száradt ruhákat kiválogatjuk, és amit nem muszáj, azt csak összehajtva azonnal a szekrénybe is tesszük. Pedig mennyivel jobb érzés egy tiszta és vasalt ruhadarabot fölvenni. Vasalással fölfrissítjük a textíliákat, kisimítjuk a szálakat, ez visszaadja a ruhadarab valódi formáját és a nemkívánatos szagokat és baktériumokat is semlegesíti. A gőzállomásokkal pedig könnyedén és valóban gyorsan suhanhatunk végig a selyemingtől kezdve a farmernadrágokig mindenen. A készülékek akkora kényelmet nyújtanak, hogy még a fogasról sem kell leakasztani a ruhát, néhány mozdulattal ezt is elvégezhetjük. Sőt, az egyik legidőigényesebb feladattal, a függönyök vasalásával, is percek alatt végezhetünk, mivel nem szükséges őket a vasalódeszkára teríteni. Felfüggesztve, néhány mozdulattal simává varázsolhatjuk őket.

Vannak olyan gőzállomások is, amelyeknél nem szükséges a hőfokot külön szabályozni, hiszen a készülék saját maga, automatikusan állítja be a fokozatot. Így akár egy mozdulattal pamutot és selymet is vasalhatunk egyszerre. Nincs szükség várakozásra, hogy a vasaló talpa megfelelő hőmérsékletre hevüljön vagy hűljön. Ezzel rendkívül sok időt tudunk megtakarítani. A magasabb árkategóriába tartozó darabok teljes biztonsággal használhatók, ami a hagyományos vasalókról nem mondható el. Ezeknél a típusoknál egy processzor érzékeli, ha szünetet tartunk, és a vasalótalpat ennek megfelelően állítja be. Így biztonsággal akár magán a ruhán is hagyhatjuk a vasalónkat, hiszen a túlhevüléstől nem kell tartanunk.

A gőzállomások vasaló része nagyon könnyű, ez a vasalást kényelmessé és élvezetessé teszi. A gőzölős vasalók használat több energiát igényel, hiszen a víz magában a vasalóban van, amit egész végig a kezünkben tartunk. Egy idő után ez megterhelő lehet.

A gőzállomások valóban nagyobb anyagi kiadást jelentenek, de ez a kiadás idővel megtérül, hiszen energiát és időt kapunk vissza, amit nem vasalással, hanem a családdal tudnunk eltölteni.

PR-cikk