Miért fontosak a vitaminok?

Szervezetünk működéséhez számtalan dologra szükség van, a vitaminok pedig elengedhetetlen elemeit képezik az egészséges funkcionálásának. Nemcsak önmagukban hasznosak, hanem testünk különböző enzimeire, hormonjaira és kémiai anyagaira is hatással vannak.

Zsírban-és vízben oldódó vitaminokat különböztetünk meg, előbbiből négy, a másodikból kilencféle van. A B-vitaminok valamint a C-vitamin egytől-egyig vízben oldódóak, míg az A-vitamin, illetve a D-, E- és K-vitaminok zsírban oldódnak. Ezek oldódási módjuktól fogva tovább vannak a szervezetünkben, így nem kell naponta pótolni őket.

Forrás: contrastwerkstatt / vitaminshop

Vitaminok – miből mennyit?

Nem minden vitamin igényel állandó pótlást, hiszen nemcsak tabletta formájában juthatunk hozzájuk. Ugyanis a zöldségek, a gyümölcsök és a napsütés mind-mind segítségünkre vannak abban, hogy szervezetünk a szükséges anyagokhoz hozzájusson.

Nézzük, melyek a legfontosabb vitaminok!

A, mint a vitaminok alfája

Ugyan leginkább a C-vitamin fontosságáról hallani, az A-vitamin is ugyanakkora jelentőséggel bír. Javítja a koleszterinszintet, illetve a csontok és a fogak előnyére is válik. A látásunkat is neki köszönhetjük, hiszen a retina fényérzékenységét biztosítja, ráadásul a C-vitaminnal együtt arról is gondoskodik, hogy minél kevesebb eséllyel alakuljon ki szürkehályog a szemünkön. Mint a legtöbb vitamin esetében, itt is a férfiak javára dől el a napi bevitel: míg a nőknek 800 mikrogramm ajánlott, addig férfiaknak 1000 mikrogramm a javasolt mennyiség.

B-vitaminok családja

A vitaminok ezen családja meglepően sok dologra hat szervezetünkben: nemcsak az immunrendszer és az anyagcsere támogatásában van nagy szerepe, hanem a depresszió és a szorongás tüneteit is enyhíti. Nőknél a terhesség és a szoptatás alatt rendkívül fontos a szükségletek fedezése. Férfiak esetében a fizikai erőnlét megtartásában van elengedhetetlen szerepe, illetve a munkahelyi stressz csökkentésére is kiváló.

C-vitamin, nem csak megfázás ellen

Ugyan a C-vitamin jól ismert pozitív tulajdonságai révén mindkét nemnek hasznára van, nők számára a menstruáció alatt különösen fontos a pótlása! A C-vitamin ugyanis segíti a vas felszívódását, ami a vérzés során komoly jelentőséggel bír. A férfiak, különösen a 75 év felettiek is profitálhatnak a C-vitaminból a nátha megelőzésén túl, ugyanis újabb kutatások szerint csökkentheti a csontritkulás kialakulásának esélyét is.

Nem gondolnánk, DE ezek is fontosak!

A D- és az E-vitaminok elsősorban a csontokat és a fogakat védik, de pótlásukról nem csak gyerekkorban kell gondoskodni. Hiszen a csontjainknak folyamatos tápanyagra van szükségük ahhoz, hogy egészségesek legyenek, és egy esetleges törés után gyorsan gyógyuljanak. Idősebb korban a D-vitamin kiegészítésért kiált, ugyanis a szervezet már nem állítja elő a számára elegendőt, így – különösen – a téli időszakban gondoskodnunk kell a pótlásáról.

Az egészséges vitaminbevitel biztosítása

Manapság számos lehetőségünk van arra, hogy feltöltsük szervezetünket a szükséges vitaminokkal.

Amennyiben a különböző táplálékok, mint a zöldségek, a gyümölcsök, a tejtermékek, a gabonák és a húsfélék nem fedezik szükségletünket, akkor vitaminkészítmények is rendelkezésünkre állnak. A vitaminok általában külön-külön is kaphatóak, különböző mennyiségben és kiszerelésben, de akár egyetlen, multivitamin tabletta formájában is magunkhoz vehetjük őket.

Mit tehetünk még?

Az egészséges szervezet nem csupán vitaminok és ásványi anyagok kérdése; egyéb külsőleg és belsőleg ,,használható” módszerek is vannak arra, hogy karban tartsuk magunkat.

A rendszeres mozgás és a stresszmentes életmód ugyan nehezen kivitelezhető, de elengedhetetlen része annak, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, nemcsak testileg, hanem szellemileg is. Ha káros szokásainkat hátra hagyjuk, legyen az dohányzás, kényszerevés vagy akár rendszertelen alvás, testünk idővel garantáltan meghálálja döntésünket.

A magunkról való gondoskodás nem merül ki a tükör előtt eltöltött órák számában, illetve a fürdésben és a pihenésben. Szervezetünknek belső táplálásra is szükség van. Ha arcbőrünkre megvesszük a legdrágább krémeket, belsőnkkel se fukarkodjunk, hiszen ugyanakkora igénye van az ápolásra, mint külsőnknek!