Ezért jelen írásunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik saját lakást szeretnének, vagy a meglévő otthonukat korszerűsítenék, újítanák fel, de bizonytalanok abban mik is a lehetőségeik.



Ha fel akarjuk sorolni az elérhető támogatásokat, akkor igen hosszú listát kapunk:



- CSOK (családi otthonteremtési kedvezmény)

- falusi CSOK (a CSOK speciális, preferált kistelepüléseken elérhető formája)

- CSOK hitel (CSOK mellé igényelhető támogatott lakáshitel)

- zöld hitel és „zöld” CSOK hitel



- 5%-os ÁFA visszaigénylése (CSOK támogatás igénybevétele esetén)

- önerős építkezés esetén a 27%-os ÁFA visszaigénylése



- vagyonszerzési illeték elengedése (CSOK támogatással vásárolt ingatlan esetén)

- otthonfelújítási támogatás és hitel



- a 2. és 3. és további gyermekek születésekor a lakáshiteltartozás csökkentése

- babaváró hitel (szabad felhasználása miatt, ingatlan vásárlásra is fordítható)



Az otthonteremtési programok legfőbb célja, hogy a különböző állami támogatásokkal és kedvezményekkel növeljék a fiatalok házasságkötési- és gyermekvállalási kedvét, továbbá megkönnyítsék a gyermeket nevelő családok saját otthonhoz jutását.



A támogatások között a legnépszerűbb a CSOK, hiszen ez vissza nem térítendő támogatás, és hitelfelvételnél az önerőhöz is felhasználható. Összege 300 ezer forinttól 10 millió forintig terjed többek között attól függően, hogy használt vagy új lakást szeretnénk, van-e már gyermekünk, illetve vállalunk-e további gyermekeket.

A CSOK és falusi CSOK mellé legalább két gyermek után támogatott lakáshitel igényelhető, melynek futamideje legfeljebb 25 év lehet, és kamata az egész futamidő alatt végig 3%.



2021. októberétől érhető el zöld hitel néven kedvező, 2,5%-os kamatozású lakáshitel azok számára, akik alacsony energiaigényű új lakást építenének vagy vásárolnának. Ehhez hitelhez két vagy három gyermek esetén kamatmentes „zöld” CSOK hitel igényelhető 10 illetve 15 millió forint összegben.



2022. december végéig azok a családok, akik CSOK támogatást is igényeltek a lakásvásárláshoz vagy építéshez, visszaigényelhetik az 5%-os áfát. Ha nem generálkivitelezővel, hanem saját szervezésben valósul meg az új lakás építés, akkor 5 millió forintig a 27%-os ÁFA is visszaigényelhető.



Amennyiben a család CSOK támogatást igényel a lakásvásárláshoz, akkor nem kell megfizetniük a vagyonszerzési illetéket.



Meglévő otthon felújításához legfeljebb 3 millió forint összegű otthonfelújítási támogatást lehet igénybe venni, melyhez a bankok kedvező, a futamidő végéig fixen 3%-os kamatozású hitelt kínálnak.



Amennyiben a lakáshitel fennállása alatt születik újabb gyermek a családba, akkor fennálló tartozás csökken. A második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, és minden további gyermek érkezésekor további 1 millió forint tartozást engednek el.



Mivel akár lakáscélra is felhasználható, itt kell említést tennünk a legfeljebb 10 millió forint összegű babaváró hitelről is. A legfontosabb feltétele, melyen a legtöbb igénylő bukik el, hogy a pár egyik tagjának 3 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A futamidő első öt évében a kölcsön kamatmentes. Ha ezen időszak alatt egy gyermek születik, akkor a kamatmentesség a teljes futamidőre megmarad. Ha a futamidő alatt megszületik a család második gyermeke, akkor a fennálló tartozás 30%-át elengedik. A harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes tartozást elengedik.



Aki támogatás igénylésén gondolkodik feltétlenül vegye igénybe szakértő segítségét. A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai díjmentes tanácsadás keretében segítenek eligazodni a támogatások között, részletesen tájékoztatják a fogyasztókat a támogatások feltételeiről, igénybevételük módjáról.

Elérhetőségek:



Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. II. em.

Telefon: +36 30 650 1029 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto





Ügyfélfogadás:



HÉTFŐ: 8:00-14:00

SZERDA: 8:00-14:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

