A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Falusi Civil Alap" pályázatban az 5000 fő alatti állandó lakosságszámú településen működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezetek vehetnek részt, és pályázhatnak az 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatási összegre. (A kiírás részletes szövege itt érhető el.)

A pályázat célja, hogy a kis-lélekszámú települések civil szervezeteinek működését magas komfort-színvonalú, alacsony károsanyag-kibocsátású és takarékos üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésével támogassa a Magyar Falu Program. A "Falusi Civil Alap" kiírásban rendelkezésre álló keret mindösszesen csaknem 4,8 milliárd forint, a kész pályázatok benyújtására 2022. február 11-ig van csak lehetőség.

A támogatott járművek mezőnyéből kiemelkedik egy vadonatúj modell, a Toyota Yaris Cross Hybrid, amely „mindamellett, hogy kedvező ára miatt 100%-os támogatási szintre jogosult, negyedik generációs öntöltő hybrid-motorja révén roppant keveset is fogyaszt, így olcsó az üzembentartása” – mondta el Százvai Csaba, a nyíregyházi Toyota Titán márkakereskedés civil-pályázatokért felelős értékesítője.

A német autógyártók is erős ajánlatokkal szállnak be a pályázók kegyeiért folyó versenybe. „A Volkswagen Taigo a legfrissebb szabadidő-autónk, amely most nem csak teljes mértékű támogatás mellett pályázható, de a felszereltségét tekintve is a széleskörű kényelmet és biztonságot nyújt az úton” - tájékoztatott minket Kaibás Roland, az Autó Széles Volkswagen értékesítési vezetője.

A pályázat január 10-én nyílt, és rövidített eljárásrenddel, február 11-én zárul is a beadás, így a kisközségi civil szervezeteknek érdemes azonnal tájékozódni a feltételekről és kiválasztani a pályázatban beszerzendő, új autójukat a palyazzautora.hu portálon.