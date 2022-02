Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő házasulandók az anyakönyvvezető vagy egyházuk képviselője előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

Azonban a házasság ennél sokkal több: a szeretetet, az összetartozást, az egymás iránt érzett tiszteletet szimbolizálja. Ráadásul az Isten előtt tett ígéret és szentség egy szakrális kötelékkel is megerősíti a menyasszony és a vőlegény fogadalmát. Revák István görögkatolikus áldozópap, a Nyíregyházi Egyházmegye családreferense mesélt arról, hogy miért fontos napjainkban a templomi szertartás.

– Furcsa kérdés ez egy esküvőre készülő időszakban. Erre két válasz lehet! Az egyik, hogy „azért, mert olyan szép az a ceremónia, emeli az ünnepélyességet, szép, és a többieknek is van”. Ez is lehet egy megközelítés, amivel nincs is baj, de egy nagyon fontos dolog hiányzik belőle. Ez pusztán a külsőségről szól, és a lényeg hiányzik. A bensőségesség!

– Aki házasságra készül, az egy olyan időszakot él(t) meg a szerelmével, ami tele van bensőséges élményekkel, beszélgetésekkel, tervekkel, olykor küzdelmekkel. Ettől különleges minden jegyespár, minden házasság és házaspár. Ez a bensőségesség a házasságunk esszenciája.

– A másik lehetséges válasz: „Azért, mert szeretném, hogy az Isten áldása legyen a döntésünkön és az életünkön.” Ez a nagyon intim és csakis köztünk lévő belső kapocs egy dologgal még fűszerezhető és beteljesíthető! Ha tudatosítom magamban, hogy ha a legtöbbet is megteszem a szerelmemért, még az is kevés, hogy teljes biztonságban és nyugalomban tudhassam az életünket. A világunk egyre inkább bizonytalan, kevésbé kiszámítható. Ez a tudat belső frusztrációt kelt bennem, de ha a legnagyobbra, a mindenható Istenre bízom ezt a gondomat, bevonom ebbe az életbe, házasságba, ami egy nagyszerű, kalandos és boldog életet rejt magába, akkor a körülöttem lévő bizonytalanság feloldódik abban a gondviselésben, amit az Istenre bízok. Ehhez segít hozzá az imádságos szertartás, amit templomi esküvőnek nevezünk!

– Az esküvőre való készülődésben van egy nagyon szép szokásunk, hogy felkeressük azokat a számunkra kedves és fontos személyeket, akikkel szeretnénk ezt a napot megosztani. Ezzel a lehetőséggel ajándékozzuk meg egymást és a mindenható Istent.

– Bátorítom és biztatom kedves mindnyájukat, hogy ne hagyják ki ezt a nagyszerű lehetőséget és áldást életük meghatározó döntésében! Üdvözlettel egy olyan férj, 882761 aki megkapta és közvetíti is ezt az áldást!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

https://www.nyirgorkat.hu/

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

4401 Nyíregyháza, Pf. 60

+36 (30) 740 4444

[email protected]