Nagyhalászban látható eredményeket nyugalomban, viszályoktól és feljelentésektől mentesen, becsülettel, egyetértésben, a településért dolgozva tudtak elérni.

– Az elmúlt két év során a Covid járvány blokkolta a világot, most pedig az európai polgárok számára felfoghatatlan módon, közvetlen közelünkben háború tört ki – részletezi Orosz Károly polgármester. – Optimisták vagyunk és bízva a felelős döntéseket hozó politikusok józan ítélőképességében reméljük, hogy hamarosan vége lesz a hadiállapotnak. Nagyhalász város lakói is küzdenek mindennap: a családért, a megélhetésért, rövid-és hosszútávú céljaik eléréséért. Mi, döntéshozók pedig azért küzdünk nap mint nap, hogy lakosaink számára településünk szebb, élhetőbb legyen, és fiataljaink számára helyet biztosítson a családalapításhoz, az otthonteremtéshez.

– Az utóbbi önkormányzati választástól, 2019- től értékelve az önkormányzatunk életét, elmondhatom, hogy a nehéz helyzetek ellenére sem állt meg a városfejlesztő munka. Befejeztük a 2014-2020 támogatási időszak megkezdett beruházásait: a temető fejlesztését, a városi piac bővítését termékbemutató térrel és elárusító helyekkel, és kültéri játékokkal, filagóriával fejlesztettük a külterületen található közösségi házat. Elvégeztük a közvilágításunk korszerűsítését, melynek eredményeként energiatakarékosan, de nagyobb fényerővel biztosítja a világítást. Hasznos elemeket sikerült megvalósítani a Zöldváros kialakítása elnevezésű pályázatból, és szinte folyamatosan használatban van az iskola mellett kialakított D típusú kondipark.

Folyamatos fejlődés

– Az elvégzett munka mellett mindig vannak folyamatban lévő feladataink is. A város lakói számára már 2017-től várva várt, lassan már legendaként emlegetett kézilabda csarnok megvalósítása újabb szakaszba lépett: minden előkészületi munka befejeződött, a közbeszerzést a helyi telephellyel is rendelkező KEVÍZ-21 ZRT nyerte. Befejeződött az érintett ingatlanon a villamoshálózat fejlesztése, melyben az Opus Titász Zrt. szakemberei 3x125 ampert biztosították. A kivitelező aláírta a szerződést, már csak a forrás hozzárendelésére várunk és indulhat a beruházás. A 2020-ban megnyert csapadékvíz-hálózat fejlesztésünk második üteme a közbeszerzési folyamat megkezdése előtt áll.

A „Leromlott Városi területek rehabilitációja” című pályázat megvalósítása folyamatban van. A 2021-es évben a „Modern kisváros programban” sikeresen pályáztunk, így a belterületi kerékpárútból 1,5 km-es szakaszt fel tudunk újítani. Folyamatban van a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat kivitelezése. A külterületi lakott ingatlanok szennyvízszolgáltatással való ellátása régi igény az ott lakóktól. Sikerült csatlakoznunk a „KEHOP -2.2.2.-15-2016-0095 Szennyvíz-kezelési és elvezetési fejlesztés” projekthez, jelenleg a vízjogi engedélyes, a kiviteli tervek készülnek, az év második felében a kivitelezés kezdete is várható. A Belügyminisztérium támogatásban részesített egy natúr gyümölcslé-előállító üzem létesítését. A beruházást 2022. június végéig kell befejezni, mely jó ütemben halad. Tudatos munka eredménye az üzem megvalósítása, hiszen a közmunka program segítségével már 9 ha alma és 3 ha bodza ültetvénnyel rendelkezünk. Ezen ültetvények megfelelő alapanyagot biztosítanak az üzem működéséhez. Természetesen folyamatosan fejlesztjük ipari területeinket, hogy helyi és letelepedni szándékozó vállalkozásnak helyet tudjunk biztostani.

– A Képviselő-testület 2021-ben „Kállay András terv” néven elfogadta Nagyhalász Városfejlesztési Stratégiáját. Ez a dokumentum rögzítette a 2021-2027 támogatási ciklusban a fejlesztési célokat, melyek hosszú távon mutatják számunkra a kitűzött utat. A tervben rögzített célok közül már sikerült beadnunk pályázatot is az új TOP plusz „Élhető települések” kiírásra.

Pályázatunk tartalmát tekintve egy Szolgáltató inkubátorház kialakítását tervezi a központban, és a legsűrűbben lakott részen folytatni kívánjuk a kerékpársáv kialakításának II. ütemét, valamint a zöldfelület-fejlesztést, parkosítást. Illetve az RRF kiírás keretében egy háromcsoportos bölcsőde építésére adtuk be az igényünket.

Jövőbeni tervek

– A település mindenkori gazdasági programjában elérhető és előremutató célokat igyekszünk kitűzni, melyek legfontosabb elemeit ciklusonként túlnyomórészt sikerül elérni. Ez azért is van így, mert a nagyhalásziak ebben partnerek, minden választáson igyekeznek megfontoltan megválasztani azokat a személyeket, akik elhivatottságukkal, jó döntéseikkel segítik városunk fejlődését. A képviselői döntéseken túl nagyban hozzájárult dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk támogatása is, hisz közös munkánkat segítő megfontolt javaslatai nélkül most nem sorolhatnánk fel ezen eredményeket. Bízunk abban, hogy április 3-a után tovább folytathatjuk a közösen megkezdett építő munkát.