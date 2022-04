E kifejezési mód számtalan lehet, ének, tánc, zene, festés, versírás, szobrászkodás vagy szinte bármi, a közös mozgatórugó bennük a kinyilatkoztatás vágya.

Az örök téma

A művészetekben mindig is jöttek-mentek trendek, felkapottak lettek újabb és újabb kérdéskörök, majd később átadták helyüket újabb divatoknak. Vannak azonban olyan mintázatok, amelyek mondhatni örök témák, ilyenek lehetnek a vallási motívumok, vagy nálunk, magyaroknál például a szarvas vagy a sólyom, világszerte pedig hallatlanul népszerű már a történelmi időktől fogva az oroszlán.

Az embereket mindig is lenyűgözték e méltóságteljes állatok, szinte minden kultúrkörben az állatok királyának tartják, tisztelettel vegyes áhítat vagy félelem övezte mindig is e nemes állatokat.

Tisztelet a régmúlt idők óta

E tisztelet már a középkor óta fellelhető Európában is, elég csak arra gondolni, hogy a templomos lovagok kizárólag oroszlánra vadászhattak, mert csak őket tekintették méltó ellenfélnek, vagy arra, hogy mennyi szobor, műalkotás őrzi az akkori megbecsülésüket most is a kontinensen, és Oroszlánszívű Richárd sem véletlenül kapta e ragadozók után a máig fennmaradt nevét.

Még az asztrológia iránt kevésbé érdeklődők is tudják, hogy az oroszlán megjelenik a csillagjegyek között is, és az irántuk megmutatkozó tisztelet manapság is sok ember lelkét érinti meg. Nem szükségszerű azonban, hogy kizárólag más művészek által készített alkotásokban találkozhassunk az állatok királyával.

Gyémántszemes technika

Létezik olyan technika, amely segítségével bárki, aki kellő türelemmel, kitartással rendelkezik, önmaga is készíthet olyan szemet gyönyörködtető alkotást, melyen az oroszlán csillogó apró kövecskék pompázatos megjelenítésével ejti rabul a szemlélőt.

Az Alkoss Otthon kreatív áruház kínálatában megtalálható olyan gyémántszemes kirakó, amely e fantasztikus technika alkalmazásával jutalmazza meg alkotóját. A termék minden összetevőt tartalmaz ahhoz, hogy elkészülhessen az olyan oroszlános kép, amely akár a saját lakásunk dísze lehet, akár ajándéknak is kitűnő választás.

E módszer azt takarja, hogy a készletben megkapjuk a színes gyémántszemeket olyan mennyiségben, amennyi bizonyosan elegendő a kép elkészítéséhez, valamint emellett a szükséges színek is rendelkezésre állnak. A készlet tartalmazza a minőségi vásznat és az öntapadós felületű képet, melyre számkódok segítségével helyezhetők fel a színes gyémántként csillogó kövecskék. Kapunk még a munkánk segítéséhez kirakóceruzát és természetesen pontos útmutatást is.

Az eredmény pedig kétségkívül olyan mű lesz, amire úgy lehetünk büszkék, hogy közben fejleszthetjük magunkat, tartalmasan, az alkotás örömével eltöltve az elkészítéshez szükséges időt.