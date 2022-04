Tavasszal kifejezetten felerősödik a lakásfelújítók és a stílusváltók száma, ami talán nem meglepő, hiszen a természet és önmagunk után jólesik az is, ha az otthonunk megújul.

Persze nem szükségszerű ilyenkor nagy felfordulással járó tatarozási munkálatokat vizionálni, néha a stílusváltáshoz az is elég, ha a frissíteni kívánt helyiség egyik falát egy modern és elegáns tapétával vonod be.

A Wallmaxx Tapéta Webáruháznak köszönhetően nem kell kompromisszumot kötni, hiszen több száz tapétacsodából válogathatsz kedvedre!

Lásd a tapétát másként!

Valld be nyugodtan, hogy te is hajlamos vagy a régi emlékeidre hagyatkozni a tapétákat illetően!

Míg pár évvel ezelőtt nagyon nagy divat volt a tapéta, és boldog-bolodgtalan a fűrészporos tapétákat ragasztgatta az otthonában, addig felnőtt egy generáció, és vele együtt az igény is valami sokkal szebbre és mutatósabbra.

És persze ha igény van, ott előbb-utóbb lesz kínálat is, így hát designerek, grafikusok és lakberendezők egész serege ügyködik azon, hogy olyan tapéta is legyen az üzletek kínálatában, amiről még álmodozni sem mertél.

Ha tehát szeretnéd szép új köntösben kezdeni a tavaszi-nyári szezont, akkor bátran fordulj a tapéták felé! Egy jól megválasztott tapéta minden otthont elegánssá és modernné tesz!

Mit jelent, hogy modern és elegáns?

De hogy mit is értünk modern és elegáns alatt? Egy pillanatig se merüljön fel benned az, hogy akkor csak fehér, szürke vagy maximum bézs falakkal számolhatsz.

A modern otthon letisztult, meleg és minden bútornak funkciója van. Semmiképpen sem jelent sivár, rideg falakat, ellenben kitűnően érvényesül benne a kevesebb-néha-több elve.

Ezért aztán ha egy-egy falat egy fantasztikusan beszédes tapétával díszítesz, akkor nagyszerű kompozíciókat tudsz létrehozni!

A Wallmaxx Tapéta Webáruház kínálatában megtalálsz mindent: geometriai alakzatokat, márványos, fémes, bőrhatású, szövetmintás, téglás tapétákat, csak úgy, mint grafikai elemeket vagy épp erdei motívumokat, barokkos virágmintákat. Itt valóban csak a fantáziád szabja majd a határokat!

Tudod már, hogy melyik irányba indulj el?

A több száz minta közül tudod, melyik típus lesz nálad a nyerő? Vagy inkább egy kiváló minőségű, egyszínű tapétát tudsz csak elképzelni?

Akárhogy is van, mindenképpen érdemes rászánni az időt, átgondolni ezerszer, hogy melyik falat milyen tapéta ékesítheti a legjobban, és ezzel együtt azt is, hogy a bútoraid is fokozzák az összhangot, és hozzáadjanak az összhatáshoz, ne pedig elvegyenek belőle. Érdekes és izgalmas kalandnak tűnik, ugye?