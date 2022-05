Bringára fel!

De természetesen az igazi az, ha kimész a természetbe. Érezni a tavaszi illatokat, a szelet, bicikliről észreveszed az apró részleteket is: ott egy madár, egy szép épület, emberek, színek…. Ha kedved van, akkor bárhol megállhatsz, pihenhetsz, nézelődhetsz. A hobbi bringásoknak sok csodálatos túraútvonalat tudok javasolni, lássunk párat csak éppen felsorolásként:





Kis-Balaton,

Tisza-tó,

Dunapart,

Szentendre

Feketeerdő-Bécs

Ez utóbbi már egy „nagyobb falat”, de olyan látványban lesz részed, amire mindig emlékezni fogsz. Szentendre a kezdő vagy családos budapesti bringásoknak jó útiterv. Végig kerékpárúton lehet menni és a város egy igazi látványosság (híres fagyizóval, éttermekkel, és finom lángossal).

Egyre többen jönnek rá, hogy az egészséges életmód milyen fontos – és ez nem csak az étkezésre igaz, hanem a rendszeres mozgásra is! Nagy divat lett a futás, de sokan nem szeretnek vagy nem tudnak futni, számukra nagy segítség a biciklizés, hiszen ezt minden korosztály, kisebb egészségi problémák esetén is csinálhatja.

Spórolni egy bringára vagy azonnal hazavinni?

Abban azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy olcsó, vacak biciklit nem szabad venni, mert azzal csak bosszankodik az ember. A jó minőségű daraboknak viszont megkérik az árát. Ma már a kerékpárvásárlás is külön „tudomány”, hiszen annyiféle különböző alkalomra és terepre kialakított bringa van. Kezdőknek, átlagos, aszfalt útra inkább egy egyszerű városi bicikli ajánlott, a nagyon speciális bringák csak az adott terepen használva szuperek (mountain bike, túra bringa, keskeny kerekű, stb.).





Ha van rá pénzed vagy akár ha karácsonyi ajándékba kapod, akkor hamar nyeregbe pattanhatsz, azonban más esetekben jön a nagy kérdés: spórolni, bérelni vagy hitelből azonnal hazavinni?

Sokan csinálják azt, hogy nyaralás során vagy akár csak városi használatra „helyben” bérelnek kerékpárt. Ennek nagy előnye, hogy kényelmes, viszont hátránya, hogy nem egy személyre szabott bringád lesz. (Hiába állítjuk be a nyerget, a saját kerékpár ennél többről szól.) Ha messzire utazol, akkor ez nem kérdés, repülős utaknál csak a bérlés az opció. Azonban városi használatra – ha például reggelente ezzel jársz munkába – jobb ötlet a vásárlás, mint a folyamatos bérlés.

A másik lehetőség a spórolás, de valahogy ez ma nagyon nem divat. Ha ugyanis megteheted, hogy gyors kölcsönnel akár 1 óra alatt megveszed a kerékpárt, akkor miért választanád a spórolást? Ez utóbbi ugyanis akár azt is jelentheti, hogy majd csak jövő nyáron tudsz elmenni a kiválasztott bringatúrára. Nagyon pörög az életünk, megszoktuk, hogy nem kell várnunk, sokat terveznünk, hanem azonnal belevághatunk dolgokba, így akár a hitelfelvételbe, és ezzel az azonnali bringázásba is.

Gyorskölcsön 1 óra alatt?

Igen, ez lehetséges. Mire van szükséged egy ilyen gyorskölcsön igényléséhez?

Lássuk a legfontosabb feltételeket:

legalább 18 éves életkor

bejelentett magyarországi lakcím

igazolt rendszeres, legalább nettó 100.000 Ft-os havi jövedelem (tehermentes)

érvényes azonosító okmány

lakossági bankszámla

saját mobiltelefonszám és e-mail cím

online regisztráció, a kölcsönigénylés elektronikus úton történő leadása

Természetesen a kölcsönigénylés elindítható személyesen is, azonban az online hitelügyintézés ma már kényelmes és gyors, tehát érdemes igénybe venni. Ahogyan bicikliből, úgy hitelből is sok van, érdemes egy hitelkalkulátorral „eljátszadozni”, megismerni a feltételeket. Fontos, hogy a hitel felvételekor reálisan és biztonsági szempontokat figyelembe véve tervezd meg a futamidő hosszát, a törlesztés teljes menetét. A túl feszes hitelügylet (magas törlesztőrészlet) sok kellemetlenséget okozhat, válasz olyan ütemtervet, amit kényelmesen, kisebb anyagi nehézségek esetén is vállalni tudsz.

Az első információk begyűjtését követően kialakul az az állapot, hogy már van valami képed a hitelügyletről, de még nem tudsz dönteni. (Erre szokták azt mondani, hogy valami ismerettel kell rendelkezned, hogy már kérdezni tudj.) Ekkor érdemes megkeresni egy független hiteltanácsadót, vagy több pénzügyi szolgáltató ügyintézőjével is érdemes elbeszélgetni – szintén akár chatbot, akár telefon, akár személyes találkozó keretében.

Ami odafigyelést igényel, az a jövedelem igazolása. Ez az alkalmazottaknál egyszerű, hiszen kérnek egy munkáltatói igazolást a cégüktől. Ha a saját bankunknál veszünk fel személyi kölcsönt, gyakran ilyen igazolást nem is kérnek, hiszen látják a rendszeres munkabér átutalásokat. Vállalkozóknál már kicsit bonyolultabb a jövedelemigazolás, de általában egy NAV igazolás elegendő szokott lenni. A munkabéren kívüli jövedelmek elfogadásáról már érdemes részletesen tájékozódni a kölcsön részleteinek megbeszélésekor. Megfelelően összeállított hitelkérelem esetén a hitelbírálat valóban percek alatt megtörténik, és valóban lehetséges a gyorskölcsön 1 óra alatt is, és így az álombringa is!