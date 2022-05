Manapság ugyanis annyi márka oly sok terméke van jelen a piacon, hogy ember legyen a talpán, aki könnyedén tud közülük választani. Támpontként most vegyük sorra, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie az ideális macskaeledelnek!

1. Nagy mennyiségben tartalmaz állati fehérjéket

Mivel a macskák ragadozó állatok, ezért az étrendjüket optimális esetben nagyrészt állati eredetű fehérjék alkotják. Egy teljes értékű eledel fehérje tartalmának körülbelül 60-70% állati eredetű kell, hogy legyen, ahogy a Petguru weboldalán kapható macskatápok is.

Ezekről a termékekről már elmondható, hogy megtalálhatóak benne azok a hasznos tápanyagok, amelyekre a cicák szervezetének szüksége van. A többségük pedig a kis tigrisek számára igen finom is, hiszen halat, baromfit, marhát és egyéb ízletes húsféléket tartalmaznak.

Egy prémium minőségű tápnál kisebb az esélye annak, hogy az állat finnyáskodni fog, mint egy silány minőségű, szinte csak adalékanyagokból és gabonából álló eledel esetében.

2. Az összetevőket feltüntetik a csomagoláson

Bár azt hinnénk, hogy ez természetes, de akadnak az üzletek kínálatában olyan állateledelek, amiknek a csomagolásán nem szerepel az összetétel. Ha belegondolsz, te magad sem szívesen eszel meg olyasmit, amiről nem tudod, hogy mi van benne, nem igaz?

Ugyanígy a kedvenced is megérdemli, hogy tudatosan etesd, ezért kerüld azokat a tápokat, amin nincsenek feltüntetve az összetevők! Amelyiken pedig rajta van, ott böngészd át a listát, így meg tudod állapítani, hogy az adott eledel mennyi hasznos hozzávalót tartalmaz!

3. Szerepel a csomagoláson az adagolás és a speciális jellemző

Egy kezdő gazdi számára nem mindig egyértelmű, hogy mennyi eledelt adjon naponta kedvencének. A túl kevés étel mellett a macska éhezni fog, ellenben ha túl sokat eszik, akkor könnyen elhízhat.

Forrás: petguru.hu

Mivel minden tápnak más és más a kalóriatartalma, ezért a csomagoláson általában feltüntetik, hogy milyen súlyú cica számára mennyi a napi ajánlott mennyiség. Ez nagyban megkönnyíti az adagolást.

A speciális jellemzők alatt pedig azt értjük, hogy jól láthatóan szerepel a zacskón vagy a dobozon, hogy kölyök, felnőtt vagy idős cicáknak való, illetve ha különleges táplálási módban részesülő, például cukorbeteg vagy ételallergiás macskáknak készült.

4. Vitaminokat is tartalmaz

Bár léteznek macskák számára is étrend-kiegészítők, de ha eleve olyan táppal eteted, amiben a szükséges vitaminok is benne vannak, akkor nem kell feltétlenül kell külön készítményt vásárolni erre a célra. A B-vitaminok, a kalcium, a foszfor például nagyon fontos a cicák egészségének megőrzéséhez, ezért célszerű olyan eledelt vásárolni, melyek ezeket is tartalmazzák. A taurin mint esszenciális fehérje pedig létszükséglet a cicáknak!

5. Nem vegetáriánus vagy vegán

Bár a vegán étkezés manapság igen divatos, ne feledd, hogy a macska húsevő, akinek állati táplálékforrásra van szüksége! Még véletlenül se próbáld meg ráerőszakolni a növényi étrendet, ugyanis a növényi táplálékot nem tudják rendesen megemészteni, így hiánybetegségek és emésztési rendellenességek léphetnek fel!