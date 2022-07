A Heaven Egészség és Szépség Klinika azért jött létre, hogy a vendégeiknek segíthessen kiegyensúlyozott életet kialakítani kezeléseikkel, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a bioszociális lét szépségeiből. A klinika három alappilléren nyugszik, a szépségen, a lelki és a testi egészségen. A kialakítás és a kezelések is mind ezek köré a pillérek köré épülnek. Az első terem a szépségszelence, az a hely, ahová a kliensek azért térnek be, hogy professzionális gépek segítségével ápolják bőrüket, kihozzák a legjobb formát külsőjükből és magabiztosabban érezzék magukat testükben. Mindezekért az Elysion Pro tartós szőrtelenítő gép, a HydraFacial MD arckezelőrendszer és a klasszikus kozmetológia felel. A második terem, a lélekkuckó célja, hogy a páciensek lelkét is ápolják, melyért különböző szakértők tesznek, hiszen a test sem ragyog igazán lelki egészség nélkül. Mi sem eshet jobban egy hosszú nap után, mint egy masszázs vagy egy beszélgetés egy szakemberrel, amit itt mind megkaphatsz. A közeljövőben pedig fizioterápiával és mágnesterápiával is bővülnek szolgáltatásaink. Valamint az utolsó terem a test-őr, melynek a neve is mutatja, hogy védi a fizikai testet, vagyis az egészséget annak érdekében, hogy az élet harmóniáját semmi se zavarja meg. A rendelések során bőr- és belgyógyász szakorvos várja a betegeket, valamint a legmagasabb ápolói kompetenciákkal is vállaljuk a szükséges eseteket. A Heaven Egészség és Szépség Klinika az egyedülálló kezelésekkel nem csupán újat mutat, hanem Nyíregyházán a Beauty-Med-Technologies Kft. egyedüli referenciaklinikája is lett.

A klinikán megtekinthetőek olyan művek, melyeknek alkotója maga is sok éven keresztül dolgozott egészségügyben és a munka után az önmegvalósításra helyezhette a hangsúlyt. Tevékenységével példát mutat arra, hogyan is lehet teljes életet élni azáltal, hogy megtaláljuk azt a hobbit, melyben kiteljesedhetünk.

Szirmai Zsuzsanna 2008-ban kezdett el foglalkozni az iparművészet különböző ágaival. Hivatását tekintve 50 évet töltött az egészségügyben, mint szövettani laborasszisztens. Nyugdíjba vonulása után szeretett volna olyan elfoglaltságot találni magának, ahol kreativitását, művészet iránti szeretetét kifejezésre tudja juttatni. Saját elmondása szerint sosem gondolta volna, hogy ő, aki kezdetben pálcika emberkéket tudott maximum lerajzolni, sokkal később kerámia szobrokat fog kiégetni kemencében, és olajat fog kimosni festőecsetből, kőport fog letörölni egy munkaasztalról, vagy ragasztó anyagot fog szedegetni a kezéről. Az eredetileg hobbinak, kikapcsolódásnak szánt tevékenysége hamar kinőtte magát és kortárs művészek elismerését hozta magával. Saját bevallása szerint kreativitását és művészetek iránti vonzalmát ezen a területen tudja leginkább megélni.

Klinikánkon a szociális és egészségügyben dolgozók számára folyamatosan 20%-os kedvezménnyel kedveskedünk, de minden vendégünk garantáltan megtalálja a számára kedvező lehetőségeket.

A sikeres és harmonikus élet titka az, ha figyelünk és elég időt szánunk magunkra, hogy rendezettek legyenek a gondolataink és az erőnket, amit a fizikai jólétünkből merítünk azokra fordíthassuk, amik a legfontosabbak számunkra az életben.

Facebook: Heaven Egészség és Szépség Klinika

Instagram: heaven_klinika

Honlap: heavenklinika.hu

Telefonszám: 06 30 089 7377

e-mail: [email protected]



4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10.

Foglaljon időpontot Facebook oldalunkon, telefonon vagy személyesen klinikánkon!



