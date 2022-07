Okostelefonok álnéven gyártva?

Az utóbbi évek trendje, hogy sok nagy gyártó kezdett saját külön projektbe almárkákat létrehozva. Így tett az Oppo, amikor életre hívta a Realme-t vagy ott a Xiaomi Redmije, de a CoolMobile.hu-nál beszerezhető Honor okostelefonok is ilyenek, melyet a Huawei gyárt. Mint láthatod nem egyedi esetről van szó, számos cég készít kvázi “álnéven” okostelefonokat. Nézzük meg a felsoroltak közül is most a legutóbbi párost.

A Honor okostelefonok

A Huawei almárkájaként garantált a kiváló minőség, ez nem kérdés. A kinézettel sem lesz gondunk. Olykor egyedi megoldásokat alkalmaznak a hátlapon a kameráknál, ez pedig könnyen beazonosíthatóvá teszi a készülékeiket. Kiváló designereik szemet gyönyörködtető okostelefonokat hoznak létre, melyek ráadásul teljesítményben is megállják a helyüket.

A legújabb technológiákat megkapják az anyacégtől, így nem kell azon aggódni, hogy esetleg kimarad az NFC vagy az 5G! Gondolnak azokra is, akik fotózásra és videózásra is szeretnék használni a készüléküket. Emellett az áramellátást is profin oldják meg, egyrészt a nagy tárolókapacitással, másrészt a villámgyors töltéssel.

Mindez szép és jó, de ha egy komolyabb készüléket megnézünk, akkor abban is megvannak mindezek. Valóban, de akkor az nem ennyibe fog kerülni. A Honor egyik hatalmas előnye az ára. Es ugyanis általánosságban elmondható, hogy sokkal alacsonyabb, mint egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező, más gyártótól származó készülék. Nézd csak meg a kínálatot a fenti linken a CoolMobile-hu-nál és magad is fogod látni egyből, hogy miről van szó!

Nézzünk egy példát, hogy mit tudnak ezek a telefonok

A Honor 50-et megnézve azonnal látni fogjuk, hogy miért is szeretik ennyien ezt az almárkát. A jeges kristály színű külseje olyan, mintha gyémántporral lenne bevonva. A hátoldalon is egyből szemet szúr a kamerasziget duplakörös egyedi kialakítása. Egyedi és szép.

Sőt. a belső tulajdonságai is impozánsak. A kiváló minőségű kijelzője akár százhúsz Hz-es képfrissítésre is alkalmas. A szelfikamerája harminckét megapixeles, míg a főegység a hátoldalán száznyolc megás! Támogatja a hatszoros zoomot, és kiváló képeket valamint videókat lehet vele készíteni.

Természetesen van benne 5G, Wi-Fi 6 és NFC is, és hogy mindezt ki is tudd használni, egy 4.300 mAh-s akkumulátort kapott, melyet akár hatvanhat Wattal is tölthetsz, így húsz perc alatt máris hetven százalékon lehet ismét a töltöttség.

Mint láthatod, igen meggyőzőek tudnak lenni a Honor készülékek, érdemes szétnézni közöttük!

(PR CIKK)