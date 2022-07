Jöhet tehát bármilyen „baj”, pandémia, háború a szomszédban, gazdasági recesszió, a lehetőségekből mindig a legtöbbet hozzák ki a helyi szakemberek, természetesen a város vezetésének hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával. Alapelvként kezelik azt, hogy nem egy-egy csúcsrendezvényre kell felépíteni a város kulturális életét, hanem hétről hétre szükséges biztosítani a művelődési és szórakoztató alkalmakat a mátészalkai lakosok részére. E felfogás mentén alakultak az idei nyári programok is, és szinte mindig történik valami.

Fényes Napok

Mátészalka legnagyobb kulturális ünnepe, amely az általános fesztivál-jegyek mellett erős egyedi történésekkel rendelkezik. Ilyen a Mécsest tartó fiú életre keltésének pompázata és a Fényes felvonulás. A két esemény együttesen olyan szakrális élményt tud nyújtani a többezres sokaságnak, amelyet csakis ebben a városban lehet megélni. A fantasztikus koncertek mellett rendhagyó színházi előadások, különleges kiállítások, performanszok, utcazene, mutatványos produkciók szórakoztatják az idelátogatókat, akik a jellegzetes gasztronómiai kínálatból is válogathatnak. Érdemes tehát augusztus 25-27. között Mátészalkán töltekezni, szórakozni.

Udvarias esték

A nyár valamennyi csütörtök estéjén a színház sajátos hangulatú belső udvarában rendezik a Fényes Napok „felvezető” programjait, az Udvarias estéket, amelyek elsősorban azoknak kedveznek, akik a szórakozás mellett kellemes „nyáresti gondolatokkal” is szeretnék magukat kényeztetni. Olyan előadásokat láthat a nagyérdemű, amelyekről napokon át lehet még beszélni, vitázni. Kiskoncertek, pódiumjellegű színházi előadások szereznek élményt és szellemi felüdülést mindenkinek, aki ide ellátogat.

Dobszerdák

A város közösségeinek építésében, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények mellett a civil szervezetek is jelentős szerepet töltenek be. A Szalka EgyüttEst ezen a nyáron is megszervezte a nagyszerű hangulatú Dobszerdáit, ahol olyan zenekarok és egyéni fellépők jeleskednek, akik igazán megpezsdítik a résztvevők vérét, s nem ritka az sem, hogy sokan táncra perdülnek. Az újonnan kialakított Szalkai László téren, a színház falainak tövében szerdánként este hét órától megelevenedik az élet.

Mátészalka, a mi városunk

Mátészalkának kétszer is adományoztak városi rangot. Legutóbb 53 esztendővel ezelőtt. A lokálpatriotizmus, a város szeretete igen jellemző az itt élőkre. Nem csoda tehát, hogy a várossá válás évfordulóját érzékeny odafigyeléssel, empátiával szervezik meg évről évre. Ilyenkor felcsendül a város dala, a Dienes Galériában csoportos kiállítás nyílik a mátészalkai alkotók munkáiból, köztéri alkotásokat avatnak, méltatják a település múltját, jelenét és jövőjét szóban, dalban és táncban is. Megidézik a város híres személyeit, hisz tehetségekből nem volt és ma sincs hiány, beszélgetnek arról, amire büszkék lehetnek, és ami az összetartozás érzését erősítheti a város lakóiban. Az idén július 29-én ünneplik a város születésnapját.



HIVATALOS PROGRAM



2022.augusztus 12.

10.00 nyitó sajtóértekezlet - Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

10.30-19.30 versenyfilm vetítések (külön program szerint)

17.00-18.00 Hubai Gergely: A Paramount Pictures múltja, jelene és jövője - Tony Curtis Kávézó, Mátészalka, Kossuth utca 16.

18.00-19.00 Szakmai kerekasztalbeszélgetés – Raduly György (Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója): A magyar film 120 éve nemzetközi kitekintésben - Tony Curtis Kávézó, Mátészalka, Kossuth utca 16.

19.30 sajtóösszefoglaló - Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

20.00 50 fős nyitó koktél (meghívóval!) - Szatmári Múzeum, Mátészalka, Kossuth utca 5.

Augusztus 13. szombat

10.00-19.30 vetítések (külön program szerint)

10.30-12.30. szakmai program / Tom Aspy Pillanat című filmjének levetítése majd kerekasztalbeszélgetés a rendezővel és a főszereplőkkel/ Aspy,Tom, Domján Kata, Körmendi Viktória - Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

15.00-16.00 A független filmgyártás Magyarországon – Romis Film -Egy új film forgatása – kerekasztal beszélgetés Adam Coblerrel új filmjéről, amelynek forgatása augusztus 15-én kezdődik meg. Jelen van: Horváth Gréta - Bronzi - Szabó Dóri - Dr Réti László – író - Mayer Zoltán – operatőr – Adam Cobler – rendező / Tony Curtis Kávézó - Mátészalka, Kossuth utca 16.

16.00-17.00 szakmai program / kerekasztalbeszélgetés – Fonyódi Tibor, NFI forgatókönyv fejlesztési igazgató – Az ideális forgatókönyv Tony Curtis Kávézó - Mátészalka, Kossuth utca 16.

17.00-18.00 Kaszkadőrnek születtem – beszélgetés Piroch Gáborral / Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

19.30 sajtóösszefoglaló - Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

Augusztus 14. vasárnap

10.00-16.30 vetítések

11.00-12.00 szakmai program / kerekasztalbeszélgetés – A filmes utómunka – Hargittai László, Balázs Béla-díjas vágó, az Origo Filmstúdió Utómunka Stúdiójának vezetője / Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

15.00-16.00 A „25 dollár” című, Adolph Zukorról szóló film (20 perc) vetítése és beszélgetés a film rendezőjével, Jimy J. Hollywooddal, a forgatókönyvíróval, Borbás Edinával. / Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

16.00-17.00 szakmai program / kerekasztalbeszélgetés – SZABÓ ISTVÁN OSCAR-DÍJAS RENDEZŐ – Adolph Zukor Filmszínház, Mátészalka, Kossuth utca 40.

17.30 -19.00 díjkiosztó gála – Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, Mátészalka, Kölcsey utca 2.

19.00-19.30 sajtóblokk – interjúk stb. Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház sajtófala előtt

19.00 100 fős zárófogadás (meghívással!) Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház