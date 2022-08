Bármikor alakulhatnak úgy az életkörülményeink, hogy hitelre lesz szükségünk. Számos váratlan esemény módosíthatja a korábbi célkitűzéseinket, elképzeléseinket, de az is előfordul, hogy épp a tudatos tervezéshez, az életminőség javításához elengedhetetlen egy ilyen típusú anyagi segítség. A gyakran több évre, lakáshitelek esetén akár több évtizedre kiható hiteldöntések előtt érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére.



Ha nagyobb hitelt vesz fel, mint aminek rendszeres terheit hosszú távon is biztosan bírja, megnő az esélye annak, hogy a kölcsönt nem tudja maradéktalanul visszafizetni. Mindez nagyon súlyos anyagi helyzethez vezethet. Számos szabály van érvényben a túlzott eladósodottság megelőzése vagy elkerülése érdekében, fontos azonban, hogy hitelfelvétel előtt mindenki tisztában legyen saját lehetőségeivel!



Szánjon időt arra, hogy felmérje a kínálatot! A hitelnyújtás is szolgáltatás, melyből Ön választja ki a legmegfelelőbbet, ezért legalább 4-5 intézmény ajánlatát mindenképpen hasonlítsa össze!

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelintézetektől a kamatozásról, a különféle díjakról és költségekről, a teljes hiteldíjmutatóról (THM), a kalkulált törlesztési összegről, a kamat- és díjfeltételek lehetséges változásáról, az adóst terhelő összes kötelezettségről!



A tájékoztatásra törvény kötelezi a hitelezőket. Mindig olvassa végig a kapott dokumentumokat! Amennyiben valamit nem ért, kérjen segítséget az ügyintézőtől!



A különböző hitelek összehasonlításának egyik legegyszerűbb módja a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató összevetése. Minél alacsonyabb tehát a THM, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj, vagyis annál olcsóbb a kölcsön. Példa: Felvett hitelösszeg: 600 000 Ft, THM értéke: 22,96 %, Futamidő: 60 hónap, Törlesztőrészlet: 16 180 Ft Ténylegesen visszafizetendő összeg: 970 800 Ft.



Jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelezők még a hitel felvételét megelőzően kötelesek felmérni ügyfelük hitelképességét. Figyelembe kell venniük az igénylő jövedelmi helyzetét, az igénylő háztartás jövedelmi helyzetét, az igénylő összes ismert hiteltartozását. 2015. január 1-jétől hatályos az úgynevezett adósságfék-szabályozás, ami alapvetően két fő pillérből áll. A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) az ügyfelek rendszeres, legális jövedelmének meghatározott arányában korlátozza az új hitel felvételekor maximálisan vállalható törlesztési terheket, és ezáltal mérsékli az eladósodást. A hitelfedezeti mutató (HFM) a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát.



Hitellel kapcsolatos további, és egyéb pénzügyi témájú kérdéseik esetén díjmentes segítséget kérhetnek a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől!





