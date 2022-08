1. lépés: gondolkodjunk és tervezzünk előre!

A beiskoláztatáshoz kapcsolódó összes anyagi kiadásra, ha akarnánk sem tudnánk előre felkészülni. Azonban van néhány kapaszkodó, mely már idő előtt segít a számolásban. Nagyobb gyermek esetén szinte rutinszerűen tudni lehet, hogy:

● mennyi pénzt kell adnunk az osztályközösség számára;

● mennyibe kerül a gyerek sportoltatása, tanórákon kívüli tevékenységeinek támogatása;

● milyen extra kiadások jöhetnek szóba végzős diákként (pl.:ballagási ruha, ballagási ajándék, stb.)

● de számos alap kiadással is számolni kell, többek között füzetek, tollak, tesi felszerelés stb.

Első osztályos gyermekkel egy kicsit nehezebb az indulás, hiszen ha nem ismerjük az iskolai szabályokat (vagy időközben megváltoztak), mindennek részletesen utána kell járni. Anyagilag is nagyobb kiadásokra számíthatunk, ha nincs nagyobb tesó és egy-két megörökölt holmi.

Ilyen esetben célszerű a social media platformokon az osztálytársak anyukáival nyitni egy közös csoportot, mert együtt gondolkodva, olyan tételeket is listázni tudunk, amik egyébként elkerülték volna a figyelmünket. Fontos, hogy minden előre látható kiadást felírjunk, a testneveléshez szükséges egyenpólótól kezdve egészen a fehér zokniig. Tudjuk, hogy ezek csak párezer forintos dolgok, de a sok apró kiadásból lehetnek a legnagyobb költségek.

2. lépés: helyezzük előtérbe a környezettudatos megoldásokat!

A nagyobb gyermektől jó állapotban megmaradt tanszerek átörökítése vagy egy garázsvásár megszervezése a spórolási tippek és a környezettudatos megoldások között is megállják a helyüket. Ha pedig kimondottan ügyelünk arra, hogy a gyermekünk is megtanuljon fenntartható értékek mentén gondolkodni, nem is érdemes azonnal új holmikat vásárolni.

A legkisebb gyermeknek, azonban hamar elege lesz abból, hogyha évek múlva is csak a nagytesó kap új táskát vagy tolltartót. Ezért érdemes néha kerti zsibvásárt szervezni az ismerősök körében, és az összegyűlt pénzből a kicsi gyermeket is meglepni néhány újdonsággal. Így amellett, hogy hatalmas lesz az öröm, a régi, jó minőségű iskolacuccok sem vesznek kárba.

3. lépés: vásároljunk körültekintően!

Iskolakezdés idején nem mindent tudunk újrahasznosított módon pótolni. Tekintve, hogy ma már az olyan fogyóeszközöknek, mint a tollaknak, ceruzáknak, radíroknak, csomagolópapíroknak is borsos áruk van, minden vásárlásnál érdemes figyelni az aktuális leértékeléseket.

Ha ennél is szeretnénk egy fokkal körültekintőbbek lenni, akkor ár-összehasonlítást is végezhetünk, hogy célirányosan tudjuk útba venni a számunkra legkedvezőbb boltot. Még jobb, hogyha online szerezzük be a szükséges eszközöket, mert így az időnkön és a benzinköltségen is spórolhatunk.

Nagyobb kiadás vagy elektronikai eszközvásárlás esetén szintén érdemes összehasonlítani a piacon lévő árakat. Néha ugyanaz a típusú termék egy másik webshopban vagy forgalmazónál 20-50%-os kedvezménnyel is beszerezhető.

Ha viszont még így is tartunk tartunk attól, hogy nem marad elég pénzünk az egyéb kiadásainkra, akkor egy kis összegű kölcsön is segíthet.

