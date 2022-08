Forrás: ccc.eu/hu

Színek minden mennyiségben?

Igen! Érdekes a divat. Egyik oldalról valójában nincs új a nap alatt. Viszont az érem másik felén meg mindig akadnak olyan újítások, amiktől az egész látvány varázslatossá válik. Valahogy így van ez az idei őszön is, pontosabban várhatóan így lesz! Hogy miért? Azért, mert önmagában a sokszínűség, mint cél nem nevezhető új keletű dolognak. Pláne nem ősszel, amikor a természet is elképesztő színpompáról tesz tanúbizonyságot. De ami mégis újításnak mondható, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva extrém színesség várható! Akár még a rikítóbb, feltűnő árnyalatok is teret-helyet kaphatnak a gardróbokban. Jó, azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindez egyéniség függvénye. Aki ragaszkodik a tradíciókhoz, simán megtalálhatja a stílusát a CCC széles választékában. Nem kell olyan irányzatra szavazni, ami esetleg nem egyezik az ízléssel. Ugyanakkor néhanapján ildomos egy kis merészséget csempészni a hétköznapokba, mert a szürkeség így, jelen esetben szó szerint is könnyedén elűzhető. A színek vidámságot képviselnek, és ez mindenképpen aranyat ér, főleg ősszel, amikor a legtöbben mélabúval élik meg a nyár elkerülhetetlen elmúlását.

Akinek nagyon vagányok az idei színvariációk, érdemes a sötétebb árnyalatokkal kezdeni az ismerkedést. Ezek amúgy is passzolnak az évszakhoz köthető hangulathoz. Aztán ahogy egyre közelebbi az ismeretség, ahogy sorjában tűnnek el a fenntartások, úgy nyílhat meg az út az extrémebb verziók felé. Persze ez is csak egy lehetőség a számtalan választható út közül. Mindenesetre így, apró lépésekkel a trend ismeretlenebb ösvényei is élvezetes formában fedezhetőek fel!

Melyek a legnépszerűbb ruhadarabok és fazonok?

Minden van, ami szemnek, szájnak és gardróbnak ingere. A CCC online felületén az ingek, blúzok, szoknyák, nadrágok, farmerek, pólók, pulóverek sorrendiség nélkül sorakoznak. Felesleges lenne azt találgatni, hogy melyik közülük a befutó, ugyanis mindenkinek másfelé irányul a figyelme. Az, ellenben vitathatatlan, hogy a sokszínűségen túl az idei őszön a változatos, sőt a váratlan kombinációk is felbukkanhatnak! A gyártók láthatóan élvezettel hozták felszínre mindazt az ötletet, ami a fantáziájukban megszületett. Az extravagancia tehát egyféle lehetőség a sok közül. De aki a visszafogottság híve jelenleg, és ezen nem is nagyon kíván változtatni, annak is jócskán akad néznivalója a kínálatban.

Mihez mi passzol?

Olykor ezt a kérdést egyetlen módon lehet csak eldönteni. Személyes tapasztalás útján. Úgyhogy a CCC üzletei országszerte tárt kapukkal várják mindazokat, akik szívesen magukra öltenék az ősz árnyalatait, fazonjait és stílusvilágát, amiről a blog CCC egyébként folyamatosan közvetít, tájékoztat, és amivel kapcsolatban ellenállhatatlan jó tanácsokkal is szolgál.