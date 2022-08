Amennyiben te is szívesen varázsolnál rusztikus hangulatot hálószobádba, ez a cikk neked szól. Néhány jól megválasztott bútor darabbal és egy megfelelő színpalettával tökéletes harmóniát érhetsz el.

Milyen bútorokat válassz?

Alapvetően a régies kinézetű darabok választása lesz a cél, amely ma már az üzletek széles kínálatának köszönhetően nem nehéz feladat. A hálószoba bútorok terén is érdemes a természetes fából készült darabokat választani, legyen szó ágy vagy éppen ruhásszekrény kiválasztásáról. A ruhásszekrények között bátran válaszd a nagyobb, robosztusabb darabokat, valamint ne félj a sötétebb színektől. Nagyon fontos azonban, hogy kerüld a fényes és lakkozott darabokat, mivel ezek elrontják a természetes összhatást.

Hasonló szempontok figyelembe vételével választhatod ki ágyadat is, tehát törekedj a természetes hatású darabokra. Ágyak közül akár a kovácsoltvas darabokat is nézheted, hiszen ez is a rusztikus stílus egyedi jellemzője.

Nagyszerű hangulatot teremthet szobádban, ha a fésülködő asztalok közül is választasz egy oda illő darabot. Ezek között is a természetes fából készült darabok között válogass elsődlegesen. Amennyiben a laminált darabok tetszenek, sötétebb árnyalatot válassz, így a természetes hatást nagyszerűen tudod elérni.

Dekoráció és színek

A tökéletes bútorokat érdemes egy kis dekorációval is feldobni. Akár szárított virágokról, akár csipke terítőről legyen szó, a természetesebb kinézetű lesz a nyerő. Színek és anyagok tekintetében is a natúr lesz a kulcsszó, tehát a pasztell színek, valamint az olyan anyagok, mint a rafia vagy természetes bőr.

A fentiek elolvasása után valószínűleg neked is összeállt az ideális rusztikus hálószoba összképe. Kezdődhet tehát a bútor beszerzés!

(PR CIKK)