Nyírbátor pont egy ilyen innovatív város, ahol az összes feltétel adott a kiegyensúlyozott élethez minden korosztály számára. Az önkormányzat tavasszal indította el a többéves Legyél Te is NYÍRBÁTORI programot, mely sokrétű támogatást nyújt a helyiek, és az ide letelepedni akaró munkavállalók, családok boldogulásához, és a nyugodt életkörülményekhez.

Fókuszban a családok

A biztos megélhetés alapja egy megbízható és jól fizető munkahely, amiben Nyírbátorban nincs hiány. Ezt tapasztalhatják meg az érdeklődők a szeptember 30-i állásbörzén is. A munkalehetőségek széles kínálata mellett változatos programok színesítik a rendezvényt. A szüreti felvonulással egybekötött börze a család minden tagjának emlékezetes pillanatokat tartogat, hiszen a nyírbátori önkormányzat mindig komplexitásban gondolkozik. Így a Legyél Te is NYÍRBÁTORI program öt területre fókuszál: a karrierlehetőségeken túl a lakhatás megoldására, az oktatás színvonalára, a méltó gondoskodásra, és a kultúrára. Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi élet kialakítására, amihez a Legyél Te is NYÍRBÁTORI projekt komplex szolgáltatásával minden segítséget megadnak személyesen, telefonon, vagy akár online formában is a család minden tagja számára, hogy együtt érhessék el a kitűzött céljaikat.

Ajánljuk mindazoknak Nyírbátort és az állásbörzét, akiknek terveik vannak, fejlődési lehetőségeket keresnek, anyagi biztonságra és nyugodt életre, valamint felhőtlen szórakozásra is vágynak.

Állásbörze Nyírbátor

2022. szeptember 30.

Édesanyák útja 7. (régi 2-es iskola)

www.legyelnyirbatori.hu

Nyírbátor Város Önkormányzata

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

[email protected]



Hadházi Anikó – koordinátor

+36 70 407 7249

Lőrinczi-Széles Friderika

+36 70 797 4560