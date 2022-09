Jellemzőik az akár azonnali hitelbírálat, az általában fix, de az átlagosnál jóval magasabb kamat, és a rendszerint fix törlesztőrészlet. Általában kezes és fedezet nélkül igényelhetőek, a felső határuk többnyire 500 000 forint, és gyakran adósságrendezési célra kínálják.



Mit kell átgondolni gyorskölcsön felvétele előtt?



- Ne hozzon elhamarkodott döntést! A gyorskölcsön is egy hitel, amit hónapokon vagy akár éveken át tartó törlesztéssel, kamatostól vissza kell fizetnie!



- Készítsen családi költségvetést! Ehhez segítséget nyújt a Pénzügyi Navigátor weboldalon található Háztartásiköltségvetés-kalkulátor.



- Mérlegelje, hogy mindenképpen szüksége van-e ilyen típusú hitelre! Gondolja végig, hogy a teljes futamidő alatt tudja-e majd fizetni a törlesztőrészletet! Úgy tervezzen, hogy maradjon pénze a váratlan helyzetekre!



- Keresse a teljes futamidőre fix kamatot biztosító lehetőségeket!



A gyorskölcsönökkel rövid idő alatt pénzhez juthat, ez azonban extra szolgáltatási díjakkal is járhat. Ezek az extra szolgáltatások általában az ügyfél kényelmét szolgálják. Tartalmazhatnak biztosítást vagy gyorsabb ügyintézést – akár az ügyfél otthonában is –, melynek díjai jelentősen emelhetik a felvett hitel költségeit. Versenyeztesse a szolgáltatókat! Használja a Pénzügyi Navigátor Hitel- és lízingtermék választó programot! Kizárólag a megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi intézménynél vegyen fel hitelt! Ebben segít Önnek az MNB honlapján (www.mnb.hu) elérhető Piaci szereplők menüpont.



Figyelem! A legális gyorskölcsönök mellett sokkal nagyobb kockázatot jelentenek azok a csalók, akik a hitelt kereső embereket célozzák meg hirdetéseikkel. Ezeknek közös jellemzője, hogy a KHR listán negatív státusszal szereplőknek is hitelt ígérnek, és jellemzően bizonyos összeg befizetését kérik hitelbírálati díj vagy egyéb jogcímen. Az ilyen csalók sokszor magyartalan szöveggel, bár egy laikus számára jól csengő üzenettel, külföldi banknak vagy magánhitelezőnek kiadva magukat keresik meg a gyanútlan hitelkeresőket. A személyes adatok elkérése után, a hitel folyósításához befizetéseket csalnak ki a kiszemelt áldozattól. Fontos tudni, hogy a pénzügyi szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező hitelintézetek sosem kérnek előre költséget, díjat vagy jutalékot, azt mindig a folyósított kölcsönösszegből vonják le. Ezek a csalók ál-profilokat, ál-email címeket hoznak létre, így lenyomozhatatlanok, és szinte esélytelen, hogy a nyomozó hatóság kézre kerítse őket.



Azt javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt legyenek nagyon körültekintőek, óvatosak és kérjék az országos Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat díjmentes segítségét.



Elérhetőségek:



Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. II. em.

Telefon: +36 30 650 1029 (ügyfélfogadási időben!)



E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto



Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

SZERDA: 8:00-14:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

(PR CIKK)