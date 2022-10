Az egyik ilyen, hogy csak időseket és ülőmunkát végzőket érint ez a betegség. Pedig fiatal sportolók is veszélyeztetve lehetnek, gondolunk itt elsősorban a súlyemelőkre. Vajon náluk miért alakul ki nagyobb eséllyel aranyér?

A sportolás és az aranyér kapcsolata

Sportolni nagyon jó dolog, és nem is szeretnénk senkit lebeszélni arról, hogy rendszeresen mozogjon. Sőt, a mozgás mindenkinek jót tesz: egészségünk megőrzése szempontjából is javasolt, de a túlsúlyt is csökkentheti.

Forrás: aranyeresseg.hu

Ilyen szempontból nézve nagyon jó a sportolás az aranyér megelőzésére is, hiszen, ahogy a Dr. Bánfalvi Aranyér Központ aranyeresség tájékoztatójából is kiderül, az elhízás az egyik fő oka az aranyér kialakulásának.

A betegség fajtáival, a kezelési módokkal a proktológusok foglalkoznak, őket kell felkeresni, ha megjelentek a tünetek. Érdemes olyan színvonalas magánrendelőbe elmenni, mint a Dr. Bánfalvi Aranyér Központ, mert itt biztosan személyre szabott gyógymódokat tudnak javasolni. Nem szabad halogatni a kivizsgálást, hiszen az aranyér tünetei más betegséget is jelezhetnek.

A testmozgással kapcsolatos kérdéseinkre is tudnak itt válaszolni, de röviden mi is összefoglaltuk, mit is kell tudni az aranyér és a sportolás kapcsolatáról.

A súlyemelés valóban ártalmas?

Mindenekelőtt a súlyemelés, a testépítés lehetséges veszélyeit kell megemlítenünk. Ehhez tudnunk kell, mi is valójában az aranyér. Ez egy visszér a végbélnyílásnál, melynek feladata a gázok és az önkéntelen székelés visszatartása. Ha azonban folyamatosan nagy nyomás nehezedik rá, akkor elpattanhat, kivérezhet, mivel a benne felgyülemlett vér nem tud másképp távozni.

Ilyenkor beszélnek az orvosok belső aranyérről, amelynek egyik tünete a fájdalmas székelés, a véres széklet, későbbi stádiumban pedig a végbélből kikandikáló ér. Ha ilyet tapasztalunk, mindenképp forduljunk orvoshoz, aki műtétet vagy más kezelési módot fog javasolni.

A súlyemelők azért vannak nagyobb veszélyben, mert ők rendszeresen nehéz terheket emelnek. Ilyenkor a nyaki erek jól láthatóan megduzzadnak, de ugyanígy megduzzad az aranyér is a test alsó tájékán, ez pedig az előbb említett következményekkel járhat.

Mit tehetünk?

Ha valaki rendszeresen sportol, edzésekre, versenyekre jár, nem biztos, hogy örömmel hagyja abba a súlyemelést aranyeresség miatt. Senkinek nem kell azonban lemondania a szenvedélyéről, ha elsajátítja a megfelelő légzéstechnikát. Arra kell figyelni, hogy a megfelelő ütemben vegyük a levegőt, és a kifújásra is összpontosítsunk.

A helyes légzés tehát a következő:

- Vegyünk egy mély levegőt, és tartsuk bent!

- Miközben elkezdjük emelni a súlyt, alul szorítsunk, és nyomjuk a levegőt a torkunk felé!

- Akkor lélegezzünk ki teljesen, és lazítsunk, ha a súlyt teljesen felemeltük!

Ha ezt a légzéstechnikát használjuk, csökkenthetjük a kismedencére, záróizomra nehezedő nyomást. Ugyanezt a légzési módot javasoljuk a bútorszállítóknak, rakodóknak is, akik munkájukból kifolyólag szintén sok nehéz tárgyat cipelnek nap mint nap.