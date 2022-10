Talán a méret lehet az egyik rendezési szempont? Vagy ennél sokkal jobb lehet az alapanyagok szerinti csoportosítás? Sok esetben gyártók szerint listázzák a ragasztószalagokat, hiszen az ismert készítő neve sok esetben jelent garanciát a remek minőségre is.

A csomagolóipar csúcsán

Nem véletlenül illetik a cadmas.hu weboldalán is megvásárolható ragasztószalagokat a „csomagolóipar svájci bicskája” kifejezéssel. Az összes ragasztószalag közel ötven százalékát ugyanis ez az ipari ágazat használja fel egy esztendő alatt. Nem véletlen ez a magas szám, hiszen egy olyan termékről beszélünk, amit egyaránt lehet kézzel és géppel is használni. Létezik belőle egy- és kétoldalas kivitelben gyártott változat, valamint átlátszó és különböző színekre festett is. Pont olyan tehát, mint a kis svájci katonai kés, lényegében nélkülözhetetlen segítőtárs, amire a legváltozatosabb helyzetekben támaszkodhatunk.

Igazán gazdag a kínálat

Persze nem csak a csomagolóipar alkalmazza előszeretettel a ragasztószalagokat. A festők felszerelési tárgyai közül nem hiányozhatnak a festő- és maszkolószalagok. Ezek kiváló takarást biztosítanak, megkönnyítve ezzel a mesterek munkáját és lehetővé téve a sokkal gyorsabb és szebb munkavégzést számukra.

Egyes ipari területeken nagyon lényeges lehet a különböző közlekedőutak egyértelmű és pontos elkülönítése, hiszen alapvető biztonsági előírásokat kell az ilyen helyeken betartani és betartatni. A speciális jelölőszalagokkal egyszerűen és gyorsan lehet kijelölni a megfelelő zónákat.

Többféle színben és jelzésekkel ellátott termékek is kaphatók. Hasonló szerepet töltenek be a feliratos ragasztószalagok, amelyekkel például az áruk törékenységét vagy egyéb más jellemzőjét lehet a külső burkolóanyagon vagy csomagoláson nagyon egyértelműen – akár több nyelven is – feltüntetni.

Biztos kötést ad

Igazán sokoldalú termékek a kétoldalú ragasztószalagok. A lehető legkülönfélébb ágazatokban nyújtanak támogatást a lehető legváltozatosabb feladatokhoz és könnyítik meg sok munkafolyamat elvégzését. KIváló nehéz tárgyak rögzítéséhez. A háztartásokban a leggyakrabban tükröket szoktak a csempéhez rögzíteni kétoldalú ragasztószalaggal. Ilyen esetekben nem szükséges a csempét megfúrni. Ha a speciális kétoldalú ragasztószalag megfelelő típusát alkalmazzák, akkor garantáltan biztos lesz a tartás sok-sok éven át.

A ragasztószalagok esetében tényleg igaz a „változatosság gyönyörködtet” mondás, hiszen valóban nagyon megbízható és hasznos termékek, amelyekkel egyszerű és hatékony a munka.

