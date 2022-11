Amennyiben az adós jelzi a problémáját a Bank felé, és őszintén elmondja, hogy fizetési nehézségei vannak, már megtette az első lépést a probléma megoldására. Tájékoztassa hitelezőjét a méltánylást érdemlő élethelyzetről, és tárja fel, hogy milyen anyagi terhet tud biztonsággal vállalni! Jellemző, hogy ilyen esetekben már nagyobb összegű késedelmi kamat terheli az adósságot, melyre vonatkozóan kérheti az összeg mérséklését. Egy kompromisszumos egyezség mindkét fél érdekeit szolgálhatja. Mindenekelőtt tehát érdemes egy jól megfogalmazott és alátámasztott méltányossági kérelemmel fordulni a követelés jogosultjához, aki mérlegelve az adós által leírtakat felajánlhat valamilyen fizetési könnyítést tartalmazó egyezséget. Amennyiben a méltányossági kérelmet a jogosult elutasítja, vagy nem válaszol, az adós díjmentes méltányossági eljárást kezdeményezhet a Pénzügyi Békéltető Testület előtt.



A Pénzügyi Békéltető Testület előtt a kérelmező személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel kérheti a pénzügyi szolgáltatót, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása, lezárása, de jelenthet a szerződési feltételektől eltérő fizetési kondíciók iránti igényt is.

Nagyon fontos, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület előtt méltányossági eljárást akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán korábban már fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási eljárás van folyamatban. Az igény jogalapját vagy összegszerűségét azonban ebben az eljárásban nem lehet vitatni. Továbbá fontos tudni, hogy a Testület méltányosság gyakorlására nem kötelezheti a pénzügyi szolgáltatót.



A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI) munkatársai sok konkrét megkeresést kapnak a témával kapcsolatban. Ha Önnek is segítségre van szüksége méltányossági ügye intézéséhez forduljon bizalommal a PNTI szakértőihez, akik díjmentesen adnak tanácsot a témában, és igény esetén elkészítik a szükséges kérelmeket, beadványokat is. Természetesen minden egyéb pénzügyi területet érintő kérdésben is állnak a fogyasztók rendelkezésére.



Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. II. em.



Telefon: +36 30 650 1029 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto





Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

SZERDA: 8:00-14:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.