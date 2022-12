Így van ez a pihenéssel egybekötött szépészeti célú utazásokkal is. Válasszuk ki azt a tájegységet, ahová szeretnénk ellátogatni, netán igénybe vennénk valamilyen bőrgyógyászati vagy szépészeti kezelést, és nem fogunk csalódni.

Szerteágazó szolgáltatáscsomagok Hévízen

Azoknak, akik a nagyvárosok zajából és a tömegből szeretnének kicsit elvonulni, gyönyörű környezetben pihenni, feltöltődni, valamint összevonni a kellemeset a hasznossal az év bármely időszakában, esetleg kiegészíteni mindezt egészségmegőrző kezelésekkel, meleg szívvel ajánljuk a hévízi Hotel Európa Fit****superior bőrgyógyászati lézerkezeléseit, amelyek különféle esztétikai problémákra nyújtanak végleges javulást és gyógyulást.

Az Európafit Vitalium Laser Centre lézerközpontjában magas színvonalú nőgyógyászati lézerkezelések, valamint különféle bőrgyógyászati kezelések közül választhatnak a vendégek, akik egyúttal egy exkluzív szállodában élvezhetik pihenéssel töltött napjaikat.

A Vitalium Laser Centre abban is egyedülálló, hogy Magyarországon elsőként vezette be a Fotona lézerkezelési eljárást, amely egy kettős lézertechnika, mely a bőr felszíni és mélyebb rétegeibe is behatol, hegesedés okozása nélkül.

Bőrmegújító és fiatalító kezelések

Ahogy idősödünk, úgy változik a bőrünk minősége is. Ezzel szembe kell nézni, ugyanakkor fennáll az a szerencsés helyzet, hogy tudunk rajta változtatni. Sőt, az Európafitben már vannak olyan módszerek, amelyekkel vissza tudják állítani bőrünk évekkel korábbi állapotát.

A kezelések abban is egyedülállóak, hogy nincsenek felszíni sérülések, nem okoznak fájdalmat, és hatásuk hosszan tartó. Mivel nincsen semmilyen, a bőrfelszínt érzékenyen érintő beavatkozás, nincs vérzés, sem lábadozási idő, ezért a szálloda nyújtotta luxuskörülmények akadálytalanul élvezhetők.

Ismét fitten és fiatalon

A Gyengéd megfiatalodás® program is a Fotona kettős lézertechnikáját használja, amellyel eléri, hogy műtét-, tűszúrás- és fájdalommentesen visszaállítsa a bőr évekkel korábbi, fiatalabb állapotát. Az öregedés ily módon leáll, illetve egy sokkal korábbi, akár 10 évvel ezelőtti szintről indul újra.

Az arcesztétikai kezelések felölelik a ránceltávolító, bőrmegújító, arcfiatalító kezeléseket, de emellett ajakfeltöltő, aknés bőrt regeneráló, zsírbontó beavatkozások is elérhetők. A lézeres technika a bőrgyógyászati jellegű kezelések mellett számos nőgyógyászati intim egészségmegőrző és fiatalító eljárásra is . A fiatalodás és fittség megőrzését a bőrmegújító kezelések mellett a hotel sokrétű wellness-spa fürdője tökéletesen kiegészíti.

(PR CIKK)