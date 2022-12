Az első külföldi út az egyik legizgalmasabb mind közül, viszont a legtöbb tervezést is igényli. Akár autóval, akár repülővel tervezed az utat, egy listát mindenképpen érdemes összeállítanod a teendőkről. Illetve jó az is, ha utánajársz az esetleges országspecifikus szabályoknak és információknak, hogy biztosan ne érjen majd meglepetés. Ezenkívül pedig, fontos az is, hogy megbízható weboldalon foglald le a szállást, mert ezzel nemcsak elkerülheted az átveréseket, de akár kedvezményeket is kaphatsz.

Akár azt is mondhatjuk, hogy egy megbízható szállásadó weboldal kiválasztása az egyik legfontosabb, és az elsődleges feladat is a folyamat alatt. Mivel az interneten bárki hirdethet, ezért könnyen találhatsz olcsóbbnál-olcsóbb ajánlatokat, de ezek az ajánlatok a legtöbbször nem egy cég ajánlatai, így ezeket lefoglalni nem túl biztonságos. Érdemes ezért a népszerűbb és megbízható cégek weboldalait keresned. A Rentola például a megbízhatóságon kívül arra is lehetőséged ad, hogy az igényeidhez mérten szűrhesd az eredményeket, ami sokat segíthet kezdő utazóként.

Mire figyelj új utazóként?

Amire sokan nem gondolnak, pedig lényeges utazás szempontjából, hogy a személyi igazolványod vagy az útleveled alapján jogosult vagy-e az útra. Ez alatt azt értjük, hogy amennyiben hosszabb útra indulsz, a személyi igazolványod nem járt le, illetve az út alatt sem fog lejárni. Ugyanis, ha erre a pontra nem figyelsz, már a reptéren visszafordíthatnak, illetve mindenképpen problémával számolhatsz a külföldi reptéren, ha visszafelé már nem jogosít fel a személyi igazolványod az Európán belüli útra.

Érdemes ezért erről elsőként gondoskodnod, és csak utána belefogni a további teendőkbe az utazással kapcsolatban.

Forrás: Image by Charlotte Noelle, via Unplash.com

Foglald le a szállást előre

Miután az irataid szempontjából nem merülhet fel probléma, a következő fontos teendőd, hogy lefoglald a szállásodat is. Ahogy azt már említettük, érdemes erre a célra egy megbízható weboldalt választanod, de jó, ha tudod, hogy itt is körültekintőnek kell legyél a szállás kiválasztása alatt.

Nem mindegy ugyanis, hogy milyen látványosságokat szeretnél megnézni, hogy mennyire szeretnél messze tartózkodni a belvárostól, ahogy az sem, hogy milyen felszereltségű szobára van szükséged az ott tartózkodás alkalmával. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a legolcsóbb szállást gondolkodás nélkül lefoglalják, majd a repülés után derül csak ki számukra, hogy órákra vannak minden látványosságtól, egy olyan országban, ahol a tömegközlekedés vagy a taxi sem igazán lehetőség.

Érdemes épp ezért szűrőket alkalmaznod, hogy biztosan olyan területen vedd ki a szobát, ami megfelelő távolság szempontjából. Ha pedig nem szeretnél közvetlenül a központban foglalni, és nem áll távol tőled a tömegközlekedés, minden esetben nézz utána hogyan juthatsz el A-ból B-be, és ez mennyi időt vesz igénybe.

Sokan spórolnak például úgy, hogy a metróvonalon, a belvárostól kicsit messzebb foglalnak, így bár utazniuk kell 10-20 percet, hogy elérjék az úticéljukat, mégis olcsóbban szállhatnak meg, egy sokkal felszereltebb szálláson.

Forrás: Image by Ari He, via Unsplash.com

Vedd meg a jegyet előre az olcsóbb utazásért

Mielőtt utazni készülsz, érdemes több cég ajánlatait is átböngészned, mert a legtöbb esetben több repülőgép társaság is biztosít utakat ugyanabba az országba, de sokszor választhatsz vonatot vagy buszt is, ha kevésbé fontos számodra a gyorsaság.

Épp ezért, érdemes minden ajánlatot megnézned, és az alapján, hogy mivel utaznál szívesen eldöntened, hogy melyik lesz számodra a megfelelő utazási eszköz. A repülő általában a leggyorsabb, de ugyanaz az út busszal vagy vonattal általában sokkal olcsóbb, így mindenképpen érdemes rangsorolnod a lehetőségeket.

Miután pedig megtaláltad a legjobb közlekedési eszközt, érdemes azt is figyelembe venned, hogy attól függően, hogy melyik nap indulsz változó lehet a jegy ára, így az is lehet, hogy az ár felét megspórolhatod csak azzal, ha átnézed egy 2-3 hetes intervallumban, hogy mikor mennyiért vásárolhatsz jegyet. Ez főként a repülőjegyekre igaz, de a vonatjegyek ára is változhat attól függően, hogy hétköznap vagy hétvégén indulnál útnak.

Mielőtt egy ismeretlen országba utazol, fontos, hogy utána járj az adott ország adottságainak, kultúrájának és a felmerülő szabályoknak, mert ezzel sok kellemetlenségtől megóvhatod magad.

Fontos például megnézned, hogy a választott országban tudsz-e kártyával fizetni. A legtöbb európai országban ezzel jó eséllyel nem lesz problémád, de előfordulhat, hogy ajánlott készpénzt is magadnál tartanod, mert sok helyen csak így tudsz majd fizetni. Sőt mi több, az is előfordulhat, hogy kizárólag készpénzt tudsz majd használni, így azt érdemes előre levenned és átváltanod.

Ezzel elkerülheted, hogy ismeretlen helyeken, magasabb tranzakciós költségért cserébe vedd le a pénzed, és megóvhatod magad a csalásokról is, aminek ki lennél téve, ha nem megbízható váltóhelyeket választanál.

Attól függően, hogy melyik országot választottad más-más kulturális szokásokkal találkozhatsz, így előfordulhat, hogy egy olyan dologért amiért itthon senki nem szólna rád, kint akár pénzbírságra is számíthatsz. Például, az elmúlt hónapokban jelentette be a spanyol kormány, hogy amennyiben egy turista a tengerparton kívül félmeztelenül mászkál az büntetést vonhat maga után.

Ilyen, és ehhez hasonló törvényekkel bármelyik országban találkozhatsz, így ezekről jó. ha előre tájékozódsz a kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Forrás: Image by Peter Conlan, via Unplash.com

Ne feledd a biztosítást

Ha pedig új országba utazol, érdemes elgondolkoznod a biztosítás kérdéséről is. Bár sokan úgy indulnak útnak, hogy semmilyen biztosítást nem kötöttek és sokszor nincs is rá szükség, elég egy óvatlan pillanat, hogy milliókba kerüljön egy orvosi ellátás. Az utazási kötvények

biztosítanak minden olyan felmerülő baleset és megbetegedés ellen, ami a turistákat érheti egy idegen országban, de sokszor jogi esetek esetén is segítséget nyújtanak az érintetteknek. Mindazonáltal, az olyan kisebb kellemetlenségtől is megóvhatnak, mint a poggyász elvesztéséből eredő anyagi károk, de sokszor akkor is biztosítanak egy bizonyos összeget, ha késik a repülő vagy törlik a járatot.

A biztosítások ráadásul már pár ezer forinttól elérhetőek és könnyen megköthetőek akár az interneten is. Akár pár napra, akár hosszabb utazásra készülsz egyaránt szükségesek és a biztonságod érdekében elengedhetetlenek is.

Tervezd meg az ott tartózkodást

Végül pedig, de természetesen nem utolsósorban, az első utazásod előtt érdemes egy tervet készítened arról, hogy mit is szeretnél az utazás alatt csinálni. Szedd össze azokat a látványosságokat, amiket mindenképpen szeretnél megnézni, de érdemes akár azokat az éttermeket is összeírnod, amelyek az értékelések alapján a turisták kedvencei.

Ha pedig már tervet említünk, érdemes lehet minden olyan teendőről is egy listát készítened, amit még az utazás előtt el kell végezned, mert ezzel sok idegességet megspórolhatsz. Inkább legyen egy listád például arról, hogy milyen ruhákat kell még elraknod, minthogy az utazás reggelén ébredj rá, hogy a ruháid felét még kikellene mosnod. A listák segíthetnek, hogy minden fenti pontot figyelembe véve az aggodalmakat elkerülve, kizárólag a szórakozásra koncentrálhass.

(PR CIKK)