Milyen kihívások előtt állunk?

A téli sportolást több tényező is nehezíti. Például a kinti edzés, futás során figyelembe kell venni az alacsonyabb hőmérsékletet, a jeges szelet, valamint azt, hogy sokkal korábban sötétedik. Ráadásul a nem túl kedvező időjárási viszonyok miatt nagyobb esély van a megfázásra és egyéb betegségekre is. Éppen ezért a téli szabadtéri sportolás sokkal nagyobb előkészületet igényel, mintha például júniusban állnánk neki edzeni.

Így tartsuk magunkat fitten

Ha nagyon ódzkodunk a kinti hidegben való mozgástól, akkor célszerű bent végezhető edzésformát találni. Nem feltétlenül kell edzőterembe menni, ma már számos saját testsúlyos vagy mindössze néhány eszközt igénylő edzés érhető el online, így még a lakást sem kell elhagyni, hogy sportoljunk.

Viszont, ha a kinti hideg nem riaszt el minket a kültéri mozgástól, akkor mindenképp meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket. Egy skandináv bölcsességet idézve: „Nincs rossz idő, csak rossz ruha”. A szabadban történő edzés során főként a fület, az orrot, az ujjakat és a lábujjakat kell védeni, mivel a nagy hidegben ezek vannak leginkább kitéve az elfagyás veszélyének, mert a hő a test középpontja felé irányul, hogy a belső szervek védve legyenek.

A réteges öltözködésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Sapkát vagy fejpántot, kesztyűt, sálat és vastag zoknit mindenképp érdemes húzni. Mivel sportolni szeretnénk, ezért célszerű olyan anyagú öltözéket választani, amely elvezeti az izzadtságot. A pamut bár meleg anyag, magába szívja a meleget, így ehelyett jobb a nejlont vagy a gyapjút választani.

A réteges, meleg öltözék nem váltja ki a bemelegítést, aminek a hideg időben különösen nagy szerepe van, ezért ezt sosem szabad mellőzni. A hidegben nagyobb esély van a rándulásokra, ezért az alapos bemelegítés létfontosságú!

A téli hónapokban sokkal nehezebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutni, illetve a kevesebb napfény is komoly problémát jelent, mivel így a szervezet kevésbé tud D-vitamint termelni. Ennek következtében a tél végére a lakosság nagy része vitaminhiányos állapotba kerül. Ezt elkerülendő, célszerű táplálékkiegészítő formájában bevinni a szükséges mennyiséget.

Egy komplex multivitamin jó szolgálatot tesz, azonban az is fontos, hogy az étkezés változatos és tápanyagokban gazdag legyen, hiszen a multivitamin pusztán kiegészítésként szolgál és nem helyettesíti a sokszínű táplálkozást. Emellett a glutamin fogyasztása is rendkívül hasznos, mely a húsz fehérjealkotó aminosav egyike.

A glutamin leginkább az izomtömegnövelés esetében hasznos, így az edzéshez kiváló választás. Többek közt fokozza az immunfunkciókat, növeli a teljesítményt és az izomleépülést, valamint csökkenti a regenerációs időt. A glutamin feltételesen esszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy a szervezet természetes úton is elő tudja állítani, viszont a fizikai megterhelés, kalóriaszegény táplálkozás, fertőzés és stressz nagy mértékben csökkenti a glutamin készletet a testben. Ezért pótolni kell táplálékkiegészítő formájában.

A téli nagy hidegben kevésbé feltűnő a folyadékvesztés, mint a nyári hőségben, ettől függetlenül a hideg hónapokban is ügyelni kell az elegendő folyadékbevitelre.

Ne adjuk át magunkat a téli letargiának!

Ahogy a hőmérséklet egyre inkább lecsökken és a nappalok is egyre rövidebbé válnak, könnyen átjárhat minket a téli letargia. Sötétben kelünk, sötétben érünk haza és az állandó köd, a jeges szél és a hideg sem segít, hogy jobban érezzük magunkat. Ebben az időben még kevésbé vágyunk a kimozdulásra és a sportra. Még, ha nincs is hozzá kedvünk, érdemes erőt venni magunkon és edzeni, hiszen így endorfin szabadul fel a szervezetben, amelyet boldogsághormonként is szokás emlegetni. A mozgásnak köszönhetően a mentális egészségünkért is sokat tehetünk!

Télen még nehezebb rávenni magunkat az edzésre, hiszen sokkal több előkészülettel jár és nagyobb elhatározás is szükséges hozzá, mintha nyáron sportolnánk. Azt viszont biztosan állíthatjuk, hogy megéri rávennünk magunkat az aktivitásra, mert rengeteg előnnyel jár testi és mentális szinten egyaránt.

