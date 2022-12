A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

HUSKROUA/1702/6.1/0138

Way out of EnergyTrap – more consciously for less energy - Kiút az energiacsapdából - tudatosabban a kevesebb energiaért című projekt célja, hogy a fiatal generáció figyelmét modern eszközök segítségével hívja fel környezetünk - és természeti erőforrásaink megóvására, tisztábbá tételére, oly módon, hogy közben az energiafelhasználás során növelje az alternatív energiaforrások kihasználását.

A projektben résztvevő partnerek:

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Kft.

NGO European Initiatives Centre (Ukrajna)

Regional Innovation Agency (Szlovákia)

Az EU támogatása:

302.409,68 euró

Megvalósítás időtartama:

2020. július 1. - 2022. december 31.

A projekt eredményei:

Ezen célok elérése oktató- és szemléletformáló eszközök beszerzése és fejlesztése által valósult meg. A szemléletformálás érdekében egy mobilkonténer készült, továbbá kifejlesztettük weboldalunkat, a www.energytrap.eu felületet, ahol online kvíz- és játékok segítségével valósult meg a célcsoport bevonása. A projektben több, mint 1000 fő vett részt.

2022. október 13-án Nyíregyházán került megrendezésre a projekt Díjátadó ünnepsége. Az eseményen azok a diákok vehettek részt, akik online kvízünkön megyénk legjobbjai lettek. A rendezvényen környezettudatos programokon kívül megrendezésre került a döntő verseny is, melyen 2 korosztályban, 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskola tanulói mérhették össze tudásukat. A legjobbakat nyereményekben részesítettük.

Forrás: ENEREA

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme

HUSKROUA/1702/6.1/0138

The project Way out of EnergyTrap – more consciously for less energy aims to draw the attention of the young generation with the help of modern tools to protect our environment, in such a way as to increase the use of alternative energy sources during energy consumption.

Partners participating in the project:

ENEREA Eszak-Alföld Regional Energy Agency Ltd.

NGO European Initiatives Center (Ukraine)

Regional Innovation Agency (Slovakia)

EU’s contribution

302,409.68 EUR

Duration of implementation:

July 1, 2020 - December 31, 2022

Results of the project:

Achieving these goals through the acquisition and development of educational and environmental attitude-forming tools. In order to shape attitudes, a mobile container was created, and we also developed our website, the www.energytrap.eu platform where the involvement of the target group was realized with the help of online quizzes and games. More than 1,000 people participated in the project.

The Closing conference and award ceremony was held in Nyíregyháza on October 13, 2022. In addition to environmentally conscious programs for students, a competition was also held at the event, where in 2 age groups, 4 students of Szabolcs-Szatmár-Bereg county schools measured their knowledge. We awarded prizes to the best.

Forrás: ENEREA

