– Tizenhárom telken különböző, minden igényt kielégítő otthonokat készítünk – részletezi Zakor Attila, a Sziszák és Társa Kft. ügyvezetője. – Teljes rugalmasság és a tulajdonosok elképzeléseinek maximális megvalósítása jellemzi az építési folyamatunkat, amely már az első megbeszélésen elkezdődik a tervek bemutatásakor. Generálkivitelezőként szeretnénk valódi otthont teremteni vásárlóinknak, amely megszületésének teljes folyamatát végigvisszük. Házainkba nemcsak a prémiumminőségű alapanyagokat, hanem a maximális szakértelmet, több mint 20 éves működésünk építőipari tapasztalatát, odafigyelést és szívünket-lelkünket is beletesszük.

Az egyre meghatározóbb épületenergetikai elvárásoknak, igényeknek is megfelelnek házaink. Manapság gyakori kérés a napelemes rendszer telepítése, elektromos fűtés kiépítése vagy az „okosotthon”. A kivitelezés során vásárlóinkat személyes kapcsolattartóik segítik, akikkel követhetik az építkezést, és akik hozzáértésükkel támogatják döntéseiket. – Lapos tetős ikerház 128 m2--es lakrészekkel és két különálló családi ház várja még tulajdonosát ebben az új utcában, amelyek értékesítését nemrég kezdtük – folytatja Zakor Attila. – Tőkeerős cégként több finanszírozási lehetőséget is tudunk biztosítani vásárlóink számára, még ebben a kiszámíthatatlan helyzetben is. Pénzügyi pontként naprakész információkkal segíthetjük a hitelválasztást. – Célunk az az alapvető fogyasztói igény kielégítése, hogy a fiatalok szép, igényes, prémium családi és ikerházba költözhessenek. Legfontosabb számunkra, hogy a lakók otthon érezzék magukat az ingatlanokban, ezért vonjuk be a tulajdonosokat már a kezdetektől, és formáljuk házukat az Ő elképzelésüknek, ízlésüknek megfelelően.

– Az Alkotás–Búvár utcai lakópark építésével párhuzamosan elkezdjük a hetedik társasházunk kivitelezési munkálatait is a Mező utcán, ahol eladó lakásaink négyzetméterára 750.000 Ft idei vásárlás esetén. Aki ebben gondolkodik, érdemes minél hamarabb dönteni az áremelkedés és a folyamatos érdeklődés miatt.

