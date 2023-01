Mire jó egy konferenciaabsztrakt?

A konferenciaabsztrakt tulajdonképpen a konferencia tartalmi vázlata. Leginkább három célt szolgál: először is felkelti az érdeklődést az előadások iránt. A rövid, tömör, átlátható összefoglaló könnyen átfutható, gyorsan megszerezhetőek belőle a lényeges információk, láthatjuk belőle, hogy mire számíthatunk, és irányt is mutat a résztvevőknek. E tulajdonságainak köszönhetően pedig abban is segíthet egy-egy potenciális vendégnek, hogy eldöntse: szeretne-e részt venni a rendezvényen. Végül pedig a konferencia után segíthet felidézni, hogy pontosan milyen pontok lettek érintve az esemény során.

Hogyan néz ki egy absztrakt?

Egy konferenciaabsztrakt jellemzően maximum egy A4-es oldal terjedelmű dokumentum, megközelítőleg 1500-2500 karakter. A felépítése egyszerű átlátható: általában felülre kerül az előadás címe, utána következnek a szerzők nevei, esetleg azoknak az intézményeknek a pontos nevei, amelyekhez tartoznak. Ezután következik a bevezetés, majd a célok, a módszertan, az eredmények, a következtetés, a konklúzió, a kulcsszavak és a hivatkozások. Ezeken kívül kerülhetnek képek, grafikonok, táblázatok is a szövegbe.

Fontos, hogy egy jól átlátható, könnyen megérthető, csak a lényeges információkat tartalmazó szöveg legyen. Azaz: egy pontos és hasznos kivonata az adott konferencia-előadásnak.

Hogyan lehet beadni az absztraktokat?

Egy konferencia szervezése során be kell kérni az előadóktól a konferenciaabsztraktokat, azt továbbítani az elbíráló bizottság felé, majd azoknak a kiértékelést visszaküldeni az előadóknak. Milyen módon lehet ezt megtenni és mi a legegyszerűbb megoldás erre?

Papíralapon

Nem a legmodernebb módszer, és ma már nagyon kevesen alkalmazzák, hiszen sokkal több időbe telik az absztraktokat elpostázni, mint egy online megoldást követni. Egyáltalán nem praktikus megoldás, nem is beszélve a környezet terheléséről.

A konferencia weboldalán

Megoldható az is, hogy a konferenciára létrehozott honlapon kialakítunk olyan felületet, ahol be lehet adni ezeket az anyagokat. Ez önmagában egy működőképes dolog lehet, a hátránya az, hogy költséges és időigényes olyanná alakítani a honlapot, ahol ez a lehetőség elérhető lesz, és stabilan működik is.

E-mailben

Ez egy pofonegyszerű megoldásnak tűnik, csak mindenki elküldi emailben az anyagot, majd azt továbbítjuk a megfelelő helyre és így tovább. Ezzel a probléma az, hogy ha például több száz dokumentumot kell nyomon követni – kitől érkezett be, melyik lett elbírálva, mit kell már visszaküldeni –, az rengeteg munka. Ráadásul megvan az esélye az emberi mulasztásnak, hogy valami lemarad, elkallódik. Nem egy energiahatékony és biztos megoldás.

Absztraktbenyújtó rendszerrel

Mivel az absztraktbenyújtó rendszerek kifejezetten erre a célra lettek kifejlesztve, egyértelműen ezekkel a legkönnyebb, leggyorsabb és leghatékonyabb az absztraktok benyújtása. Egy speciális felületen történik az absztraktok benyújtása, bírálata, értékelése és a visszajelzések beküldése is. Mindenki számára jól követhetők a folyamatok, nem kell egy embernek ezt felügyelnie, és nincs is meg a lehetősége annak, hogy valaki hibázik közben.

Egy konferencia megszervezése során fontos tehát, hogy a megfelelő szakmai tartalom mellett precízen legyen megtervezve az esemény. Minél inkább átlátható, jól ütemezett és egyszerű lebonyolítású legyen. A konferenciaabsztraktok segítenek abban, hogy a konferencia tartalmi része jól áttekinthető legyen, ne kelljen több száz oldalas dokumentumokat olvasgatni senkinek, így a kedvet is jobban meghozhatja az ellátogatáshoz. Az absztraktbenyújtó rendszerek pedig abban segíthetnek, hogy az absztraktok beadási, és elbírálási folyamatai gördülékenyen menjenek. Ha nem vagyunk magabiztosak a szervezésben, bízzunk meg egy profi csapatot a folyamattal!