– Már 22 éve családi vállalkozás formájában üzemeltetjük éttermünket és szállodánkat – részletezi Vass Jánosné tulajdonos. – A családi házunkat 2001-ben alakítottuk át, és fejlesztettük folyamatosan. Az első szárny kialakításával 100 főt tudtunk egyszerre fogadni, majd tovább bővítettük éttermünket, melyben mára már akár 300 fős céges és családi rendezvényeket is tudunk vállalni. Vendégeink kényelme érdekében több mint 100 férőhelyes parkolót biztosítunk. Ezzel együtt szobakapacitásunk is nőtt. Így az üzlet területi nagysága 9000 m2-re gyarapodott.

– Ezt a családi vállalkozást a férjemmel, gyerekeimmel kezdtük. Már a kezdetektől a fő célkitűzésünk, hogy családi rendezvényeknek tudjunk helyet biztosítani. Az átalakításokat is mindig ennek a tükrében terveztük. A konyhánk és éttermünk is folyamatosan gyarapodott. Az alkalmazotti létszám is ennek megfelelően folyamatosan bővült. Vannak olyan dolgozók, akikkel már 20 éve együtt dolgozunk.

Minőség és vendégszeretet

– A tradicionális magyar konyhát követjük. Étlapválasztékunk 140-féle ételből áll, amelyből vendégeink megtalálhatják valamennyi kedvencüket. Minőségi alapanyagok felhasználásával készülnek ételeink. Odafigyelünk arra, hogy konyhánkon többségében biominőségű alapanyagok kerüljenek feldolgozásra. Ebben jelentős segítséget nyújt a saját tanyánkon megtermelt baromfi és zöldségféle. Az első pillanattól kezdve ügyelünk arra, hogy nemcsak az étlapról választott ételek, hanem a napi menü is á la carte minőségű legyen.

– Sajnos az utóbbi évek gazdasági helyzete nálunk is éreztette a hatását, de a minőségből nem engedhetünk.

– Remélem, hogy a gyermekeink majd továbbviszik az üzletet, és évtizedekig a családunk tulajdonában maradhat, amit kemény munkával felépítettünk. Az üzleti szemléletünk központi eleme, hogy minden vendégünk elégedetten távozzon, és visszatérjen hozzánk.

Modern infrastruktúra

– 2023 márciusától egy új szállodai részleggel várjuk vendégeinket. Mivel Nyíregyházán is évről évre nő a vendégéjszakák száma, egyre nagyobb lett az igény arra, hogy minél több vendéget tudjunk fogadni. Ezért döntöttünk amellett, hogy bővítjük a szállodai részlegünket. Így 12 új szobával most már 100 főt tudunk elszállásolni. Ráadásul ez a komplexum medencével és játszótérrel is gazdagítja a szolgáltatásunkat. A modernizálás mellett a családias hangulatot és jelleget is szeretnénk megtartani.

– Ezekkel a fejlesztésekkel szeretnénk az idelátogató turisták megelégedettségét elősegíteni, és hozzájárulni, hogy Nyíregyháza hírnevét továbbvigyék.

http://www.kemencecsarda.hu/