Vállalkozóként sokkal nagyobb felelősségünk van ebben, hiszen üzletünknél fogva – foglalkozzunk akár könyveléssel, gasztronómiával vagy csomagküldéssel – sokkal nagyobb hatásunk lehet a karbonlábnyom csökkenetésére, mint beosztottként. Vannak módszerek, melyekkel vállalkozóként is sokat tehetünk a környezetünkért, és még pénztárcánk is meg fogja hálálni!

Mi az a karbonlábnyom?

A karbonlábnyom egyfajta iránymutató, mely által megtudhatjuk, hogy életmódunkkal mekkora kárt okozunk a környezetünkben. Ez elsősorban a miattunk és általunk termelt üvegházhatású gázokban nyilvánul meg, melyek a levegőbe kerülve okoznak károkat. Túlmutat azon, hogy hányszor közlekedünk autóval vagy repülőgéppel, hiszen az élelmiszerek, amiket fogyasztunk érkezhetnek messziről, ahogy az általunk használt eszközök elkészülése során is jutott üvegházhatású gáz a levegőbe. Nincs hát egyszerű dolgunk, ha csökkenteni szeretnénk karbonlábnyomunkat, de korántsem lehetetlen vállalkozás!

5 környezetbarát tipp, hogy csökkentsük karbonlábnyomunkat

Vállalkozásunktól függően mindannyian tehetünk azért, hogy kevesebb üvegházhatású gáz kerülhessen a légkörbe. Ezek közül némelyik kifejezetten pénztárcabarát, de vannak köztük olyanok is, amelyek drágábbak, ám hosszabb távú befektetésként is tekinthetünk rájuk.

Kevesebb papír!

A papírhasználat önmagában nem tűnik kártékonynak, hiszen az újrahasznosítható hulladékok között van, ám ez korántsem jelenti azt, hogy előállítása ne venné igénybe a környezetünket. Ha van rá mód, intézzük e-mailben a kommunikációt, a marketinget és a számlákat egyaránt! Ezáltal időt is spórolunk, ráadásul az ügyfelek is könnyebben tudják tárolni a fontos dokumentumokat. Ezen felül pedig nekünk sem lesz szükségünk arra, hogy a polcon, mappákban sorakozzanak az információk.

Rendeljünk itthonról!

Bár nem mindig van rá mód, sokkal környezetbarátabb, ha országon belülről rendeljük a különböző termékeket vagy éppen élelmiszereket. Természetesen vannak termékek, amiket nem fogunk tudni úgy beszerezni, hogy ne kelljen hosszú utat megtenniük, viszont számtalan olyan használati tárgy van, amelyet Magyarországon gyártanak, és minőségében nem marad el külföldi társától.

Csomagküldés okosan!

Amennyiben csomagküldéssel foglalkozunk, a logisztika sokat segíthet abban, hogy csökkentsük a karbonlábnyomunkat. Amennyiben városon belül szállítunk, próbáljuk meg úgy összeállítani az ütemtervet, hogy a helyszínek minél közelebb legyenek egymáshoz! Próbáljuk meg megbeszélni a címzettel, hogy ha nincs otthon, hova tehetjük, illetve adhatjuk be csomagját, ezáltal gondoskodva arról, hogy ne kelljen visszatérni az adott helyszínre. Amennyiben a táv nem túl nagy, akár biciklivel is kézbesíthetjük a csomagokat.

Nem baj, ha használt!

Ha most nyitjuk vállalkozásunkat vagy éppen új eszközökre van szükségünk, körülnézhetünk a használt áruk piacán, ugyanis könnyen lehet, hogy megtaláljuk, amire szükségünk van. Ha nyomtatót vagy éppen kávégépet vennénk, ugyanolyan jókat találhatunk használtan, mintha újonnan vennénk, ráadásul sokkal olcsóbban. Használt termékek vásárlásával a karbonlábnyomunk garantáltan kisebb lesz!

Autó

Ha csomagküldéssel foglalkozunk, vagy munkánk együtt jár azzal, hogy ingázunk, sokat segíthet egy elektromos autó is. Bár ennek megvannak a maga határai, városon belül könnyedén közlekedhetünk vele, míg hosszabb utakra a hibrid kocsi lehet a tökéletes megoldás. Ezek ugyan drágábbak a benzines autóknál, sokkal környezetbarátabbak, és fenntartásuk sem kerül többe.

Mit tegyünk vásárlóként?

Természetesen nemcsak szolgáltatóként figyelhetünk oda a környezetvédelemre, hanem ügyfélként is. Tudatosan is kereshetjük azokat a cégeket, amelyek odafigyelnek a környezetvédelemre, akár elektromos járművekkel, újrahasznosított csomagolással, vagy olyan termékekkel, amelyek előállításánál ügyeltek a karbonlábnyomra is. A különböző Fairtrade termékeken jellemzően logóval jelzik, hogy környezetbarát árut tartunk a kezünkben.

A környezetvédelem fontossága egyre nagyobb szerepet kap, és ebből vállalkozóként sem vonhatjuk ki magunkat. Ha pár lépést teszünk, bár mi magunk nem feltétlenül fogjuk érezni hatását, unokáink biztosan!