– Amikor megkérdezik tőlem, hogy miben rejlik a mi, kis tizenhatezres városunk sikere, mindig azt válaszolom, hogy sikerült egy közösségteremtő várost összekovácsolni, ahol minden fejlesztésünkkel a helyi érdeket szolgáljuk, és a kisvárdaiak identitását erősítjük.

Ebbe a rövid, de kifejező mondatba bele sűríthetőek a gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, és nem utolsósorban a sportban elért eredményeink. Azt is szoktuk mondani, a város sok szempontból „felkerült az ország térképére” – mondta el Leleszi Tibor polgármester. Hozzátette, számos fejlesztés valósult meg a városukban az elmúlt években és jelenleg is több pályázatuk, beruházásuk van folyamatban.

Háromemeletnyi építmény

– Az egyik legszembetűnőbb a Zöld Város projektünk, amely sokkal több, mint egy beruházás! Egyrészt a megvalósítandó fejlesztések számát, másrészt azok funkcióját, célját, küldetését tekintve. Városunk ugyanis nem csupán egy környezetében IS élhetőbb, zöldebb város lesz, hanem az újonnan kialakított parkokkal, sétányokkal, szabadidős sport-terekkel, a gyermek-, család,- de még kutyabarát fejlesztésekkel is sokkal tartalmasabban, kellemesebben tölthetjük szabad időnket! A másik nagy álmunk az okosváros létrehozása, amelyben szorosan egymásra épülhet a környezetvédelem, a közlekedés és a digitalizáció, ez lesz a jövő – jegyezte meg a polgármester.

– Büszkék vagyunk a város sportcsapataira is, és szeretnénk az utánpótlásban is az élen járni. Készül a Multifunkciós Sportcsarnok a stadion szomszédságában, mely a sportakadémia, valamint a profi sportklubok munkáját fogja segíteni. Hamarosan elkészül a Küzdősportok Háza is, melynek köszönhetően a kisvárdai küzdősportoló fiatalok és felnőttek végre egy saját, második otthont tudhatnak majd magukénak és felkészüléseik infrastrukturális fejlesztésével, ezáltal a sportban elért sikeres eredményeikkel még tovább öregbíthetik városunk hírnevét.

Stratégiai célunk a fiatalok megtartása, hiszen diákváros vagyunk mintegy hétezer diákkal, így az oktatás és a képzés folyamatos fejlesztésével, a nívós kulturális programok szélesítésével nekik kedvezünk elsősorban – hangsúlyozta a polgármester. Majd azzal folytatta, egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően múzeum és tájház épül Kisvárdán, továbbá a tervek szerint a történelmi múltú kisvárdai vár és környezete teljes rekonstrukciója is. Egyebek mellett felépül a keleti és az északi palotaszárny tömegét megidéző új szárny és két körbástya. Konzerválják a romfalakat, és nem csak körbe, hanem be-és átjárható lesz a háromemeletnyi magas építmény.

Ilyen magasságból, akár a tetőteraszon is kávézhatnak majd a vendégek, de átélhetik a reneszánszi hangulatot is, interaktív kiállítási terekkel, 3D-s technikákkal. A rekonstrukciós tervek között szerepel a vár egyik, korábban a belsejében működő Zsigmond-kápolna helyreállítása is, melyet felszentelve szeretnének nem csak eredeti állapotába, hanem eredeti funkciójába is átadni. Visszatér a várszínházi hangulat is: mobil nézőtérrel és színpaddal, alkalmanként színházi élményben is lehet majd itt részünk. A nagyszabású projekt célja továbbá a belső várárok felidézése, illetve a régi mocsári hangulat érzékeltetése tájépítészeti elemekkel és növényzettel, miközben egy palánkhídon keresztül juthatunk be a főbejáraton. Hamarosan a kisvárdai vár részben eredeti, és új fényében is pompázik majd, ahol hangulatok, illatok, színház, kultúra-, és történelem keríti a hatalmába majd a lelkünket, az érzékszerveinket, és a mindennapjainkat.

Gyógyfürdőfejlesztés

Folytatódik a gyógyfürdő komplex turisztikai célú fejlesztése, ami azért fontos, mert évről évre növekszik a városba látogatók száma. – Szlovákiából, Lengyelországból, Erdélyből szíves jönnek hozzánk turisták, nekünk pedig öröm, hogy érdeklik őket a térség látnivalói, az itt fellelhető csodálatos természeti környezet is. Leleszi Tibor gondolatait azzal zárta, hogy a város legnagyobb foglalkoztatója a Master Good cégcsoport, amely stabil munkaadó a térségben, továbbá, hogy a várostól mindössze 7 kilométerre megépült a fényeslitkei intermodiális logisztikai bázis, amely szintén új lehetőségeket kínál a foglalkoztatásban.

