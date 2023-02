A Farmmix Kft. már 1991-től jelen van Magyarországon, és azóta egyet jelent a megbízhatósággal és a szakszerű, pontos kiszolgálással. A társaság fő profilja a növényvédőszer-, vetőmag-, műtrágya-kereskedelem, valamint kemikáliák, vetőmagvak és műtrágyák csomagolása. Mivel a professzionális felhasználók mellett a kistermelőket s a hobbikertészeket is szívesen látták a partneri körben, szaktanácsadással bővítették kis- és nagykereskedelmi tevékenységüket. A hajdúböszörményi központú cég hat – Dunán inneni – vármegyében működik, Szabolcs-Szatmár-Beregben Nyíregyháza és Nyírbátor után 2001-ben Mátészalkán is telephelyet nyitott.

A Farmmix Kft. tudatos építkezésének eredményei:

– Széles kapcsolatrendszert alakítottak ki a Magyarországon működő hazai és külföldi, kemikáliát gyártó, illetve forgalmazó vállalatokkal.

– Disztribútorai a Heim AG, Industrias Afrasa S. A. cégeknek, valamint a francia Agrimer cég Agrocean termékcsaládjának s az Omex angol műtrágyagyár és az Agrosol 2000 Kft. termékeinek.

– Tanácsadási tevékenységük keretein belül szakembereik eredményesen segítik a profi és hobbitermelők munkáját egyaránt.

– Minőség- és környezetirányítási rendszert – 2001 óta ISO 9001, 2007-től ISO 14001 – működtetnek a partneri igények minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

– Húsz éve, 2003-ban kezdte működését Szamosszegen a Farmmix Kft. csomagolóüzeme, amely folyadék- és portöltő kapacitása révén új üzleti lehetőségeket nyitott.

Az üzem jelenleg rendelkezik többek között a Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Adama világcégek auditjával, így nemzetközi bércsomagolást is végez.

Mindezek révén a kereskedelmi tevékenységük is bővűlt. A következő esztendőtől fokozatosan saját termékpalettát is kialakítottak, így lehetővé vált önálló, Farmmix-technológiai ajánlásokkal ellátni a főbb kertészeti és szántóföldi kultúrák hazai termesztőit. Mezőgazdasági áruházaikban saját kiszerelésű növényvédő szereiket, saját gyártmányú műtrágyáikat értékesítik bio- és hagyományos kertészeknek. A még teljesebb körű szolgáltatás érdekében indították el 2018-ban a Fatudor programot, amely egy interaktív internetes portálon (fatudor.hu) szolgáltat a gazdálkodók számára aktuális növényegészségügyi problémáikra szaktanácsot. Emellett webáruházuk is működik, amit farmmixgazdabolt.hu címen érhetnek el a különböző technológiai szinteken termelők. A webshop széles termékpalettával rendelkezik, a kertészkedés alapvető eszközei, szerszámai és gépei mellett rendelhetők itt a ház körüli munkákhoz szükséges kiegészítők is.

– Újabb állomás a Farmmix Kft. életében, hogy 2022-től a vegyesiparcikk-nagykereskedelem is fölkerült a cég palettájára. Széles választékkal és prémiumminőségű brandekkel (Nishigaki, Geocover, Big Gardening, Ramda, Plastia, Acquaer, Kolmax) várják a vásárlókat.

A hazai piacon egy jó ideje már megkerülhetetlenné vált Farmmix Kft. menedzsmentjének felelős gondolkodásáról árulkodik a cég fejlődésének legújabb mérföldköve, a 2022 novemberében Szamosszegen megnyitott új laboratórium.

A megvalósult beruházás révén most már akkreditált talajvizsgálati szolgáltatást tudnak ajánlani akár szűkített, akár bővített formában egylőre csak az ország keleti felén gazdálkodó szántóföldi és kertészeti termelők számára. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat ugyancsak az interneten, az fxlab.hu oldalon olvashatják el az érdeklődők.

A szamosszegi csomagolóüzem környezetbiztonságának a legmagasabb szintre növelése érdekében a Farmmix Kft. a kiszerelőtevékenységhez kapcsolódva már működtetett egy műszeres labort, ami ellátta a kiszereléshez, csomagoláshoz szükséges belső analitikai vizsgálatokat. Az új koncepció első lépéseként ezt a labort vizsgálólaboratóriummá minősíttették át. Meg is kapta ezt a státuszt, amitől kezdve kifelé is tud analitikai szolgáltatást végezni. Az agráriumban megállíthatatlanul terjedő precíziós gazdálkodás követelményeihez alkalmazkodva léptek a laboratóriumfejlesztés terén. Legújabban talajvizsgálatok elvégzésére is berendezkedtek, ehhez kapcsolódó minőségügyi rendszert is kialakítva. Ezt a fejlesztést „szentesítette” a nemzeti akkreditáció, amelynek birtokában már a mindenütt elfogadott, akkreditált talajvizsgálatokat is végezhetik. Szűkített és bővített talajvizsgálatokat egyaránt kínálnak a partnereknek. Ezzel persze még nincs vége a laboratóriumfejlesztési programnak, ugyanis a teljességre törekvés szellemében tervbe vett levélanalízis vizsgálathoz is meg kívánják szerezni a nemzeti akkreditációt.

A talajvizsgálat terén azonban máris komplex szolgáltatásra képesek. Igény szerint vállalják a szakszerű talajmintavételt, melynek laboratóriumi vizsgálatát követően a tápanyag-utánpótlási szaktanácsot is elkészítik a megrendelő partner számára. A talajmintavevő gépkocsijuk csak a hívásra vár.

https://farmmix.hu/