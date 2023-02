Célunk a szatmári térségben és környékén található zöldség-gyümölcs és diótermés legrövidebb úton történő feldolgozása, exportálása, illetve a termelők tevékenységének összehangolása, áruik biztos piacra juttatása. A nagykereskedelmi tevékenységünk időközben gyümölcsfeldolgozással bővült: lekvárok, befőttek, gyümölcsvelő és aszeptikus gyümölcsvelő termékek, sütésálló ízek, töltelékek készítése. Felvásároljuk és magunk is meg termeljük a minőségi alapanyagokat: cseresznye, meggy, szilva, alma, körte, birsalma, sárgabarack, szamóca, málna, áfonya, kökény, fekete- és piros ribizli, dió (héjas és tört). Ezeket a gyümölcsöket, illetve az ezekből készült termékeket belföldi és export piacokon egyaránt értékesítjük.

Jól strukturált működés

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártóüzemünk fejlesztésére, karbantartására, illetve kutatás – fejlesztési projektekben is aktív részt vállalunk. Az új eljárásokkal készült lekvárok, gyümölcsvelők kifejlesztésével szeretnénk lépéselőnyre szert tenni a konkurens gyártó cégekkel szemben. Minden munkafázisban a modern berendezések és eljárások révén érjük el a partnereink által elvárt magas színvonalat. Termékeinkre a kiváló minőség, kellemes és felejthetetlen íz, valamint tájaink egyedi jellegzetességeiből eredő zamat jellemző. Konzervipari feldolgozás során a szedést követően a gyümölcsöket 2 órán belül beszállítjuk az üzembe, majd gondos tisztítás, válogatás és magozás után használjuk fel. Fő termékünk a szilvalekvár, de almából, meggyből, szamócából, áfonyából, málnából és sárgabarackból is készítünk lekvárt. A hagyományos lekvárfőzés értékeit megtartva, de annak technikai hiányosságait kiegészítve készítjük el a lekvárt gömbvákuum üstös technológiával. Ennek köszönhetően a lekvárt 100 ˚C helyett 50 ˚C főzzük, így megmaradnak benne a vitaminok, illetve íz-illataromák, magas gyümölcstartalmat és gazdag ízvilágot eredményezve. Ezt a rendszert még további fejlesztjük, kibővítjük aroma visszanyerő képességgel is, hogy tovább tudjuk fokozni az elkészült termékek illat- és ízélményét. Feldolgozott termékeink között ma már megtalálható kiskereskedelmi kiszerelésű „Szatmár Íze Biró” márkanév alatt futó lekvárcsaládunk, ami magyar- és hazai termék védjeggyel rendelkezik.

Innováció és modernizáció

Az ULO rendszer szerint működtetett hűtőházunkat 2008-ban adtuk át, mely világszerte az egyik legfejlettebb technológiának számít. Majd 2013-ban tovább korszerűsítettük üzemünk gépparkját, energetikai eszközeinket, logisztikai gépparkunkat és telephelyi optimalizált elosztórendszerünket, amivel gyorsan és rugalmasan tudjuk partnereinket friss áruval kiszolgálni. Az 1500 t kapacitású létesítményben, továbbá újonnan létrehozott telephelyeinken a tagjaink által megtermelt zöldség és gyümölcs szakszerű tárolását biztosítjuk. A jánkmajtisi telephelyünk összterülete 10.919 m2, 3 hűtőtároló területe 400 m2, gyártó részleg 2750 m2. A cégcsoport új beruházásai révén tovább bővült hűtőházakkal – a hűtőházakon belül 2x100 tonna kapacitású fagyasztóval, valamint 2x500 tonna kapacitású temperált légterű tárolóval, ami hűt és fűt is. Minden munkafázisban a modern berendezések és eljárások révén érjük el a partnereink által elvárt magas minőséget, a feldolgozó üzemi fejlesztéseink, technikai, technológiai korszerűsítéseink, magozógép, töltőgép, szilvaosztályozó, göngyöleg és csomagoló gépsor, lézerválogató és diótörő gép is ezt segíti. Az étkezési célú friss alma tartósítását Smart Fresh gázzal végezzük (blokkolja a gyümölcs érését, és a rothadásért felelős etilén képződését), ULO rendszerű hűtőházainkban.

Kutatás-fejlesztési projekt

Nagy innovációs beruházás kereteiben pályázati forrás segítségével a térség egyik meghatározó növényének, a diónak azon belül, a dióbélnek az élettani hatásait is vizsgálhatjuk. A kutatás-fejlesztési projekt elsődleges célja egy új termékcsalád (dióolaj és diókrém) előállítása és bevezetése a hazai és külföldi piacokra, a gyártására alkalmas technológia létrehozásával. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) Élelmiszer-tudományi és Technológiai Intézetének, és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának kutatócsoportjával működünk együtt. Az így létrejött tudományos eredmények, a cég saját szellemi tulajdonát képezik, ezzel is alátámasztva, hogy a helyi dió mennyire sokoldalúan felhasználható, egészséges élelmiszer. Ezen felül jelenleg is több beruházási projektünk van, melyek segítségével nagyobb kapacitással, hatékonyabban tudunk majd helybéli alapanyagokból készült termékeket előállítani, és hozzájárulni a helybéli termelés versenyképességének javításához.

A Szatmár-Beregi termelő és feldolgozó gazdákkal együtt 2014 tavaszán létrehoztuk a „Szatmár Bereg Hungarikumaiért Egyesületet”, mely célja, hogy a tájegység értékeit minél szélesebb körben megismertesse, népszerűsítse, és méltó elismerést vívjon ki nem csak hazánkban, hanem a világ bármely részén.

https://www.agricolae.hu/

Nyers-áru beszerzőink/telepvezetőink elérhetőségei (friss gyümölcs és héjas dió felvásárlás/ szerződéskötés): Jánkmajtis: Bíró Roland belföldi nyersáru-beszerző Telefon: +36/30-475-6764 E-mail: [email protected] Petróczi Szilárd telepvezető Jánkmajtis, göngyölegkezelés E-mail: [email protected] Szamosújlak: Nagy Szabolcs telepvezető Telefon: +36/30-565-9944 Érpatak: Czellár László telepvezető, nyersanyag-beszerző Telefon: +36/30-895-3227 E-mail: [email protected]