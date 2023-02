A tető alá került, összesen 72 000 négyzetméternyi új létesítményeknek köszönhetően az üzem fröccsöntőkapacitása 50 százalékkal, csomagolási kapacitása pedig 25 százalékkal növekszik majd. A dán játékgyártó vállalat mintegy 53 milliárd forintos befektetésével legalább 250 új munkahelyet hoz létre a régióban.



A nyíregyházi LEGO-gyár 2014-ben kezdte meg működését 120 000 négyzetméteres termelési területtel, amelyet később 160 000 négyzetméterre növelt. Jelenleg több mint 3100 dolgozót foglalkoztat, és a gyártás teljes folyamatát lefedi, az alapanyagtól egészen a késztermékig. A most zajló beruházás során a gyártóterület további 50 százalékkal növekszik, ahol a 386 új fröccsöntőgép mellett új csomagolósorok is helyet kapnak, valamint – többek között – manuális raktárat és adminisztrációs épületeket is kialakítanak. Az épületek váza mára elkészült, a belső terek kialakítása és a technológia telepítése elkezdődött. A tervek szerint az új gyáregység 2023-ra készül el teljesen, és fontos részét képezi a LEGO Csoport stratégiai folyamatainak a hosszú távú növekedés biztosítására.

„A LEGO kockákat úgy készítjük, hogy azok tartósak legyenek, és egy család akár több generációja számára is a játék élményét nyújtsák. Éppen ezért termékeinket a LEGO Csoport minden gyártóhelyén – így Nyíregyházán is – a legmodernebb technológiával készítjük és csomagoljuk, mindezt vállalatunk legszigorúbb biztonsági és minőségi követelményeinek megfelelve. Ebben fontos szerepet kapnak kiváló szakmai tudással rendelkező munkatársaink, akikkel Magyarországon is dolgozhatunk” – emelte ki a beruházás kapcsán Carsten Rasmussen, a LEGO Csoport operatív vezérigazgatója, majd hozzátette: „Termékeink minőségét és sikerét mi sem igazolja jobban, mint ennek a beruházásnak a szükségessége, hiszen világszinten egyre nagyobb a kereslet a LEGO termékek iránt.”

A LEGO Csoport hazai gyára a világ öt LEGO-gyárának egyike, amelyek három kontinensről látják el az ikonikus építőkockákkal a gyerekeket és felnőtteket szerte a világon. Hazánkon kívül jelenleg Dániában, Csehországban, Mexikóban és Kínában folyik termelés, de a tervek szerint 2025-ig további két új gyártóhely is épül az Amerikai Egyesült Államokban és Vietnámban.

A LEGO Csoport törekszik arra, hogy gyártóegységei a legnagyobb felvevőpiacokhoz közel működjenek. Ezzel nemcsak a fogyasztói igényekhez tud gyorsan alkalmazkodni, hanem egyik legfontosabb stratégiai elvének, a fenntarthatósági céloknak is eleget tesz, hiszen lecsökkenti a termékek szállításának távolságát, ezáltal hozzájárul a szállítással járó szén-dioxid-kibocsátás visszaszorításához.

A fenntarthatósági vállalások a gyártás folyamatában is megjelennek: a LEGO Csoport célul tűzte ki, hogy 2032-re 37%-kal csökkenti gyártórészlegeinek szén-dioxid-kibocsátását annak érdekében, hogy csökkentse a klímaváltozás negatív hatásait. Ennek jegyében a cég a nyíregyházi gyára mellé nagy méretű napelemparkot telepített. A megújuló energia mellett a termékek esetében és a csomagolásnál is cél a fenntartható alapanyagokra való átállás. A jelenlegi tervek szerint a dobozokban található műanyag csomagolás helyett 2025-ig papírzacskóra áll át a vállalat. A LEGO Csoport számára a környezeti fenntarthatóság mellett a másik kiemelten fontos terület a társadalmi érzékenység, a környezetében élő emberekre való odafigyelés.

„A régió egyik legnagyobb munkaadójaként büszkék vagyunk és további nagy hangsúlyt fektetünk a barátságos, nyitott és befogadó vállalati kultúránkra. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy 2022-ben a Randstad kutatásán az Év legvonzóbb munkaadójának választottak Magyarországon” – tette hozzá Chres­ten Bruun alelnök, a nyíregyházi LEGO-gyár igazgatója.

A cégcsoport emellett számos helyi kezdeményezést támogat, amelyek elsősorban a gyerekekhez kapcsolódnak. A helyi iskoláknak és óvodáknak eljuttatott készleteken túl több civil szervezettel működnek együtt, hogy a valamilyen körülmény miatt hátrányos helyzetben lévő gyerekek számára is elérhetővé tegyék a játékon keresztüli tanulást.

Ma a LEGO márka a világ legismertebb brandjei közé tartozik, a TIME magazin pedig a világ 100 legbefolyásosabb vállalatának egyikeként ismerte el a LEGO Csoportot. A ma is családi vállalkozásként működő dán cégcsoport küldetése, hogy a jövő építőit, azaz a gyerekeket inspirálja és fejlessze, ezáltal a lehető legjobban felkészítse őket a világ egyre összetettebb kihívásaira.