„Tuzsér a Tisza felé...” – írta Bél Mátyás mintegy 300 évvel ezelőtt egyik munkájában, valóban, a Tisza és a település története egybefonódik. A nagyközség sorsát ma is alapjaiban meghatározza a gyönyörű folyó közelsége.

Fotós: VAGANY ZOLTAN

– Tuzsér kitűnő adottságokkal rendelkezik a turisztikai szempontból. A település ma is fontos állomása a Felső-tiszai vízitúrák útvonalának. A Tiszán – közvetlenül a strand szomszédságában – folyamatosan biztosított a kompátkelés, ami a Bodrogközzel köti össze a nagyközséget. A település vezetése azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az elmúlt évek fejlesztéseire alapozva kibővíti az idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatásokat. Fontos, hogy ezek megfeleljenek a lakossági igényeknek, és településre látogató kirándulók elégedetten távozzanak. Nem lesz egyszerű feladat, de szeretnék visszahozni a régi strand varázsát – árulta el Ferkovics Tibor. Tuzsér polgármestere hozzátette: a fejlesztéseket több szakaszban valósítják meg. Családbarát szolgáltatásokat hoztak létre, modern információs és kommunikációs rendszert alakítottak ki, és igyekeznek megteremteni a vízi és szabadidősportok feltételeit.

– Szeretnénk a fürdőhely infrastrukturális hátterét modernizálni, olyan családbarát központi helyiséget létesíteni, ahol kisgyermekek által is használható vizesblokkokat, baba-mama szobát, öltözőt kialakítunk. Az eszközfejlesztés befejeződött, az újdonságokat a nyári szezonban már élvezhetik is az ide látogatók. Ha szükséges, a fürdőzőhely biztonságos megközelítéséhez csúszásmentes lépcsőt helyeznek el, de napozóágyakat, napernyőket, stégeket, mobil kerítést, padokat és kerékpártárolókat is beszerzett az önkormányzat. Ezen kívül ingyenes wifi hálózatot telepítettek, amit már múlt nyáron is használhattak a turisták és a tuzsériak egyaránt. Az elmúlt évben a strand mellett kitermelt erdőrészletet a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság újratelepíti, folyamatos a facsemeték pótlása Az önkormányzat a saját területén lassan befejezi erdőfelújítást az erdészeti hatóság engedélyének megfelelően mesterséges telepítéssel, őshonos, természetközeli állomány létrehozásával – sorolta a településvezető.

A Tisza-parti beruházásokkal párhuzamosan újabb szálláshelyeket adtak át az elmúlt időszakban Tuzséron. A Lónyay-kastély déli szárnyának egy részében már korábban ifjúsági szállót alakítottak ki, a jelenlegi projekt keretében pedig a déli szárny eddig fel nem újított részében alakítottak ki egy 220 négyzetméteres, húsz személy befogadására alkalmas felnőtt, valamint gyermek- és ifjúsági szálláshelyet. Ezzel összesen ötven turistának tudnak szállást biztosítani a jövőben.

Fotós: VAGANY ZOLTAN

– Egyre többen látogatnak el hozzánk, szezononként körülbelül hatszáz embert fogadnak a különböző gyermek- és ifjúsági táborok. Nyaranta több száz fiatal és felnőtt ismerheti meg gazdag történelmi múlttal rendelkező nagyközségünket. Folyamatosan épül-szépül a tájház is, amit szintén megtekinthetnek a látogatók – mondta Ferkovics Tibor, s megjegyezte: a közelmúltbeli és a leendő fejlesztések nem csak a vendégek kényelmét szolgálják, a helyi közösségek, civil szervezetek, családok és baráti társaságokét is. Tuzsér polgármestere reméli, hogy Kárpátalja és a Felvidék közelsége miatt a határon túli családokat szintén sikerül a településre csalogatni.

Tavaly volt 200 éve, hogy megszületett a Tuzsérhoz ezer szállal kötődő gróf Lónyay Menyhért. A község egész éves rendezvénysorozattal állított emléket legnagyobb történelmi alakjának, aki pénzügyminiszterként, majd miniszterelnökként nemcsak a megye, hanem az egész ország polgári fejlődésének előmozdítója volt. Szintén az ő tiszteletére a kastélytól 150 méterre kialakítják a Lónyay parkot, ahol helyet kap az egykori államférfi egész alakos szobra. A 2022-es rendezvénysorozat mintegy felvezetője lehet a Lónyay-kastély reneszánszának, minden jel arra utal ugyanis, hogy a Lónyayak „ősi fészke”, a Tiszántúl egyetlen, freskókkal díszített, késő barokk stílusú kastélya hamarosan teljesen megújul. Ez szintén jelentősen fellendítheti a térség idegenforgalmát.

Ferkovics Tibor polgármester a közelmúlt pályázati sikereiről is beszámolt.

– Két óvodánknak három alkalommal vásárolhattunk új kültéri játékokat. Túl vagyunk a községi könyvtár épületének belső helyreállításán és a tetőszerkezet felújításán. Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően az önkormányzat megvásárolhatta a régi takarékszövetkezet épületét, amit az előző évben fel is újítottunk, s jövőben egyfajta civil házként fog működni. Eszközparkunk kistraktorral bővült, háromszor jutottunk pályázati forráshoz járda- és útfelújításra, így 2020-ban megújult a Rév, 2021-ben a Tölgyes, a Hársfa és a József Attila utca egy-egy szakasza, tavaly pedig a Zrínyi utca teljes hosszában, valamint a József Attila utca másik részén dolgoztak a szakemberek. Lehetőségünk nyílt átalakítani és modernizálni az orvosi szolgálati lakást is – idézte fel a település első embere, s hangsúlyozta: a pályázatokkal és fejlesztésekkel az idén sem áll le az önkormányzat.

– Európai uniós forrásból a belterületi utak nem csak megújulnak, a közlekedésbiztonsági feltételek is javulnak. Szintén EU-s támogatásból korszerűsödik a Lónyay Pálma Napközi Otthonos Óvoda – újságolta Ferkovics Tibor.